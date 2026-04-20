Seit August nicht gewonnen: Unterammergau rauscht dem Abstieg entgegen WSV Unterammergau in Not von Joshua Eibl · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Streckt sich vergeblich: Marco Diroma probiert alles, doch das 0:1 durch Roman Trainer kann der WSV-Torwart nicht verhindern. – Foto: Manuel WEITER

Der WSV Unterammergau verliert mit 0:4 gegen Wildsteig/Rottenbuch. Seit August wartet das Team auf einen Sieg. Trainer Benning sieht wenig Hoffnung.

Marco Diroma reißt sich die Handschuhe herunter, pfeffert sie neben sein Tor und ruft dem Schiedsrichter zu: „Pfeif ab, ich hab‘ keinen Bock mehr.“ Doch der Offizielle hat kein Erbarmen, für weitere 60 Sekunden muss der 35-Jährige sich zwischen die Pfosten stellen. Es ist der Schlusspunkt einer weiteren Niederlage für den WSV Unterammergau. Mit dem 0:4 gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch rauschen die Ammertaler weiter dem Kreisliga-Abstieg entgegen. Seit August (!) warten die Fußballer auf einen Sieg. Gestern, 17:00 Uhr WSV Unterammergau U-ammergau FC Wildsteig/Rottenbuch FC Wildsteig/Rottenbuch 0 4 Abpfiff Die Probleme sind Woche für Woche dieselben beim Tabellenletzten. „Wir sind zu brav“, sagt Trainer Tobias Benning. „Die Tore gegen uns fallen immer zu einfach, während wir uns abrödeln müssen, um überhaupt mal eine Chance zu bekommen. Es reicht einfach nicht.“ So hatten selbst die kriselnden Gäste, die zuvor dreimal verloren hatten, leichtes Spiel. Setzten sie die Unterammergauer nur ein wenig unter Druck, verfielen diese in Panik und jagten den Ball nach vorn. So war der Tabellenletzte in der ersten halben Stunde ausschließlich mit dem Verteidigen beschäftigt. Und ging gegen die ständigen Angriffswellen irgendwann unter: Bei einem Steckpass standen die Innenverteidiger zu weit auseinander – 0:1. Nur drei Minuten später folgte ein Ballverlust im Aufbau, den bestrafte der Ex-Murnauer Roman Trainer sofort. Der Angreifer sorgte mit seinem Doppelpack früh für die komfortable Führung.