Seit August nicht gewonnen: Unterammergau rauscht dem Abstieg entgegen

Der WSV Unterammergau verliert mit 0:4 gegen Wildsteig/Rottenbuch. Seit August wartet das Team auf einen Sieg. Trainer Benning sieht wenig Hoffnung.
Marco Diroma reißt sich die Handschuhe herunter, pfeffert sie neben sein Tor und ruft dem Schiedsrichter zu: „Pfeif ab, ich hab‘ keinen Bock mehr.“ Doch der Offizielle hat kein Erbarmen, für weitere 60 Sekunden muss der 35-Jährige sich zwischen die Pfosten stellen. Es ist der Schlusspunkt einer weiteren Niederlage für den WSV Unterammergau. Mit dem 0:4 gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch rauschen die Ammertaler weiter dem Kreisliga-Abstieg entgegen. Seit August (!) warten die Fußballer auf einen Sieg.
Die Probleme sind Woche für Woche dieselben beim Tabellenletzten. „Wir sind zu brav“, sagt Trainer Tobias Benning. „Die Tore gegen uns fallen immer zu einfach, während wir uns abrödeln müssen, um überhaupt mal eine Chance zu bekommen. Es reicht einfach nicht.“ So hatten selbst die kriselnden Gäste, die zuvor dreimal verloren hatten, leichtes Spiel. Setzten sie die Unterammergauer nur ein wenig unter Druck, verfielen diese in Panik und jagten den Ball nach vorn. So war der Tabellenletzte in der ersten halben Stunde ausschließlich mit dem Verteidigen beschäftigt. Und ging gegen die ständigen Angriffswellen irgendwann unter: Bei einem Steckpass standen die Innenverteidiger zu weit auseinander – 0:1. Nur drei Minuten später folgte ein Ballverlust im Aufbau, den bestrafte der Ex-Murnauer Roman Trainer sofort. Der Angreifer sorgte mit seinem Doppelpack früh für die komfortable Führung.
Die geriet fortan zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Denn egal, was Benning auch an der Seitenlinie versuchte – einen frühen Wechsel sowie eine Dreierkette in der Verteidigung nach 56 Minuten –, seine Spieler rüttelte das nicht wach. „Wir sind gerade in diesem Abwärtstrudel, und da muss dann ein ganz besonderer Tag herausspringen, damit du den Bock umstößt.“
Darauf deutet allerdings wenig hin. Gerade einmal zwei Chancen verzeichnete die schwächste Offensive der Liga. Seit 320 Minuten wartet der WSV auf ein Tor. Stattdessen konterten die Gäste den WSV aus. Diroma verhinderte mit seinen Paraden lange Zeit eine höhere Pleite, doch in der Schlussphase war auch er machtlos. So blieb am Ende nur Frust. Benning blickt schon nach vorn: „Aktuell macht uns wenig Hoffnung für die kommenden Wochen. Wir werden deswegen jetzt nicht aufhören. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft weiter füreinander kämpfen.“