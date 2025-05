Seit acht Spielen ungeschlagen: VfL-Serie hält auch gegen Neuried weiter an

Nur ein einziges Team in der Bezirksliga Süd ist derzeit noch einen Tick besser als der VfL Denklingen. Der Überflieger und seit letzter Woche als Meister feststehende SV Aubing hat acht Siege in Folge geholt. Die Mannen von Trainer Markus Ansorge stehen nach dem souveränen 4:1-Heimerfolg gegen den TSV Neuried bei acht Spielen in Serie ohne Niederlage, wobei sie nur einmal bei einem Remis Punkte abgaben. „So eine Serie hatte ich, seitdem ich in Denklingen bin, noch nie“, strahlte Ansorge nach seinem drittletzten Spiel an der Seitenlinie beim VfL. Nach der Saison wechselt er in die Landesliga zum 1.FC Garmisch-Partenkirchen.