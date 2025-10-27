Seit acht Spielen ungeschlagen: SpVgg Altenerding trotzt SV Nord Lerchenau und baut Serie aus

Der SpVgg Altenerding trotzte dem SV Nord Lerchenau einen Punk ab und ist nach dem 1:1-Remis in der Bezirksliga Nord zum achten Mal am Stück ungeschlagen.

Bei doch recht starkem Regen fanden nur wenige Zuschauer den Weg ins Sepp-Brenninger-Stadion, mussten aber ihr Kommen nicht bereuen. Die SpVgg Altenerding und der SV Nord Lerchenau boten ein intensives Bezirksligaspiel, das mit einem gerechten 1:1 endete.

Die Gastgeber kamen besser ins Spiel und hatten nach 16 Minuten die erste große Möglichkeit. Samuel Kronthaler passte auf Mario Dipalo, der gefoult wurde, doch der Schiedsrichter ließ Vorteil laufen. Leart Bilalli übernahm das Leder, setzte sich gegen Edin Smajlovic durch, scheiterte aber an Keeper Matthias Angermeir. Drei Minuten später fiel das 1:0: Alexander Weiher flankte von links, Bilalli sprang das Leder zwar zu weit weg, doch die Gäste klärten nicht entschlossen. Pedro Flores nutzte die Gelegenheit und traf aus 18 Metern flach und präzise ins linke Eck.

Kurz darauf fast der Ausgleich: Yasir Sami kam frei zum Abschluss, doch Christoph Luberstetter rettete für den bereits geschlagenen Loher stark auf der Linie (22.). Die Gäste kamen nun besser ins Spiel, doch Altenerding blieb gefährlich. Angermeir parierte einen Fernschuss von Flores im Nachfassen. Zehn Minuten vor der Pause fiel dann der Ausgleich. Die Gastgeber verpassten mehrfach zu klären, und Mats Hoffmann hämmerte den Ball aus 20 Metern unhaltbar in den Winkel.

SV Nord Lerchenau verpasst Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel übernahm Lerchenau das Kommando. Alexander Rösler verfehlte knapp, ehe Smajlovic mit einem Lattenschuss Pech hatte (47./53.). Auch Routinier Karl-Heinz Lappe raufte sich die Haare, als sein Schlenzer knapp das lange Eck verfehlte (55.). Altenerding konterte: Wiam Takruri drehte nach Zuspiel von Marco Baumann um seinen Gegner, doch erneut parierte Angermeir glänzend. Ein Fehlpass von Leonardo Tunjic ermöglichte Smajlovic eine Chance, doch sein 16-Meter-Schuss verfehlte knapp das Ziel (69.)

Zehn Minuten vor Schluss bot sich der SpVgg eine gute Konterchance, doch Takruri blieb an Nikolaos Mangasaros hängen. Der leitete den Gegenstoß ein, lief durch und wurde von Smajlovic bedient, sodass er im Strafraum rechts vom Tor stehend zum Schuss kam. Doch Loher war erneut zur Stelle und verhinderte den Rückstand. In der Schlussphase wollten beide Teams den Sieg, doch es fehlte die letzte Präzision. So blieb es beim verdienten Unentschieden – kein Team hätte eine Niederlage verdient gehabt.