Seit 36 Jahren Funktionär: Verbandsspielleiter Janker wird 70 Der Oberpfälzer, der sich im Mai nicht mehr zur Wahl stellt, feiert seinen 70. Wiegenfest

"Josef Janker ist im bayerischen Amateurfußball eine Instanz – das lässt sich mit Fug und Recht festhalten. Seit 2010 steht er als Verbands-Spielleiter an der Spitze des Spielbetriebs in Bayern, eines Spielbetriebs mit circa 13.000 Spielen an einem regulären Wochenende. Er füllt diese verantwortungsvolle Position seitdem mit Akribie, dem nötigen Fingerspitzengefühl und auch Weitsicht aus. Und er bringt sein Know-how und seine Erfahrung ebenso lange zum Wohl der bayerischen Amateurklubs auch im Verbandsvorstand ein. Im BFV engagiert ist er ja sogar noch viel länger. Und dafür kann man sich nur ganz herzlich bedanken. Im Namen des Bayerischen Fußball-Verbandes wünsche ich Josef nur das Beste, vor allem Gesundheit", sagte BFV-Präsident Christoph Kern, der zusammen mit Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium den Spielbetrieb im Freistaat verantwortet, vor Ort in Zell persönlich gratulierte.





"Josef und der BFV – das passt seit über drei Jahrzehnten zusammen", sagte Faltenbacher: "Wir haben ihm sehr viel zu verdanken, weil er weitaus mehr als ein Spielleiter ist und sich über den Spielbetrieb hinaus mit Herzblut für den Fußball bei uns in Bayern einsetzt. Zweifelsfrei war die Saison 2012/13 ein prägender Meilenstein. Die Gründung der Regionalliga Bayern ist das eine, die Umsetzung in der Praxis und die Vielzahl an zu beachtenden Regularien das andere. Hier hat Josef seine Handschrift hinterlassen."





Der Oberpfälzer aus Zell begann seine Funktionärskarriere im Januar 1990 als Beisitzer im Ausschuss der Schiedsrichtergruppe Cham, für die er schon seit seiner erfolgreich abgelegten Schiedsrichterprüfung am 27. Februar 1982 aktiv war. Es sollten schnell weitere verantwortungsvolle Aufgaben hinzukommen. 1995 stieß er zum Verbands-Lehrstab und gab dieses Amt auch erst ein Jahr, nachdem er 2005 bereits die Bezirks-Spielleitung in der Oberpfalz übernommen hatte, auf. Doppelbelastungen prägten die Laufbahn des ehemaligen Berufssoldaten im Rang eines Stabsfeldwebels. Denn natürlich brachte sich Janker in seiner Heimat auch über den Fußball hinaus ein. 24 Jahre lang war er Gemeinderat in seinem Heimatort, zwölf Jahre lang Zweiter Bürgermeister. Aber ebenso wie die Doppelbelastungen gehörten auch immer Verantwortungsbewusstsein und Führungsstärke dazu.





2010 sprachen die Delegierten des Verbandstages Janker dann das Vertrauen für die Nachfolge des heutigen BFV-Schatzmeisters Jürgen Faltenbacher als Verbands-Spielleiter aus – für das Amt, das er bis heute innehat und noch bis zum Verbandstag 2026 Anfang Mai ausfüllen wird. Dann ist für den leidenschaftlichen Quad-Fahrer Schluss, und dann wird er nach Jahrzehnten erstmals einen Fußballplatz auch wieder ganz entspannt als Privatmensch besuchen können. Wobei es natürlich mehr als fraglich ist, ob das nach einer so langen ehrenamtlichen Karriere im Dienst des bayerischen Amateurfußballs überhaupt möglich ist.





Für seine Verdienste und sein Engagement hat Josef Janker bereits einige Ehrungen erhalten – u. a. die BFV-Verbands-Verdienstnadel in Silber, DFB-Ehrennadel in Silber, die DFB-Verdienstnadel und die Ehrennadel in Gold des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV).