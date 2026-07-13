Seit 20 Jahren bei Aich: Top-Torjäger Milde explodiert mit 33 Toren

Seit Kindheitstagen trägt Manuel Milde das Trikot des FC Aich. Der Torgarant erzielte mehr als die Hälfte aller Treffer seines Vereins diese Saison.
Aich – 61 Treffer erzielte der FC Aich in der vergangenen Saison. 33 davon sind auf Manuel Milde zurückzuführen. Der 24-jährige Stürmer ist absoluter Torgarant des Kreisligisten und traf auch diese Saison wieder fast nach Belieben. Nicht umsonst ist er ERDINGER Top-Torjäger der Kreisligen Zugspitze 25/26 und darf sich als Belohnung über 15 Kästen Bier freuen.
Dass Milde regelmäßig trifft, überrascht in Aich längst niemanden mehr. „Manni bringt immer 110 Prozent, der liefert immer jedes Spiel – das macht ihn einzigartig für die Liga“, schwärmt Trainer Marcel Aue gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Bei ihm weißt du jedes Spiel, was du bekommst.“ Aue lobt vor allem seine Zielstrebigkeit und seinen Ehrgeiz.
Während viele Spieler früher oder später den nächsten Karriereschritt suchen, kennt Milde nur einen Verein: den FC Aich. Mit vier Jahren entdeckte er die Liebe zum Fußball und legte seitdem die Farben Blau-Weiß nie ab – an einen Vereinswechsel denkt er bis heute nicht. „Durch Manni fließt blaues Aich-Blut“, scherzt Aue. „Diese Treue – das findet man nicht oft heutzutage.“
„Die meisten Stammspieler sind alle beim FC Aich groß geworden“, verrät Milde. „Wir sind ein Kern aus Spielern, die schon ewig zusammenspielen.“ Genau dieser Zusammenhalt sei die große Stärke der Mannschaft. Obwohl der FC Aich nach dem Bezirksliga-Abstieg 2024 aktuell in der Kreisliga spielt, sieht Milde seine Zukunft weiterhin ausschließlich bei seinem Heimatverein. „Solange ich Fußball spielen kann, werde ich beim FC Aich bleiben.“ Außerdem stehe Fußball nicht an erster Stelle in seinem Leben.
Milde engagiert sich in seiner Heimatgemeinde, ist Stadtrat und beruflich stark eingebunden. „Deswegen passt der FC Aich perfekt für mich, auch vom Zeitaufwand her.“ Ein weiterer Grund, weshalb er einen Wechsel ausschließt. „Ich will auch einfach nicht woanders spielen.“ Mit dem FC Aich möchte er in Zukunft wieder oben angreifen. „Grundsätzlich ist es schon das Ziel, nochmal in die Bezirksliga aufzusteigen.“
Was den Verein noch so besonders macht? „Wir gehören zur Stadt Fürstenfeldbruck, sind aber doch ein Dorfverein.“ Viele Nachwuchsspieler kommen aus dem Ort und bleiben dem Verein langfristig treu. „Wir haben einen guten Kern an Kinder- und Jugendspielern – genau das macht den FC Aich so besonders.“
Und was plant der Top-Torjäger mit den 15 Kästen ERDINGER? „Wir haben schon ausgemacht, dass wir mit der Mannschaft ein großes Weißwurstfrühstück machen.“ Geplant ist, auch Freunde und Familie einzuladen. Dann wird der Torjäger gefeiert – nach einer Saison mit 33 Treffern mehr als verdient.