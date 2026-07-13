Seit 20 Jahren bei Aich: Top-Torjäger Milde explodiert mit 33 Toren „Durch ihn fließt blaues Aich-Blut“ von Lara Marjanovic · Heute, 11:57 Uhr · 0 Leser

Manuel Milde (mi.) spielt schon seit seinem fünften Lebensjahr für den FC Aich. – Foto: Markus Nebl/FuPa

Seit Kindheitstagen trägt Manuel Milde das Trikot des FC Aich. Der Torgarant erzielte mehr als die Hälfte aller Treffer seines Vereins diese Saison.

Aich – 61 Treffer erzielte der FC Aich in der vergangenen Saison. 33 davon sind auf Manuel Milde zurückzuführen. Der 24-jährige Stürmer ist absoluter Torgarant des Kreisligisten und traf auch diese Saison wieder fast nach Belieben. Nicht umsonst ist er ERDINGER Top-Torjäger der Kreisligen Zugspitze 25/26 und darf sich als Belohnung über 15 Kästen Bier freuen. Dass Milde regelmäßig trifft, überrascht in Aich längst niemanden mehr. „Manni bringt immer 110 Prozent, der liefert immer jedes Spiel – das macht ihn einzigartig für die Liga“, schwärmt Trainer Marcel Aue gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Bei ihm weißt du jedes Spiel, was du bekommst.“ Aue lobt vor allem seine Zielstrebigkeit und seinen Ehrgeiz.

Manuel Milde spielt, seitdem er denken kann, für den FC Aich und plant auch in Zukunft keinen Wechsel Während viele Spieler früher oder später den nächsten Karriereschritt suchen, kennt Milde nur einen Verein: den FC Aich. Mit vier Jahren entdeckte er die Liebe zum Fußball und legte seitdem die Farben Blau-Weiß nie ab – an einen Vereinswechsel denkt er bis heute nicht. „Durch Manni fließt blaues Aich-Blut“, scherzt Aue. „Diese Treue – das findet man nicht oft heutzutage.“ „Die meisten Stammspieler sind alle beim FC Aich groß geworden“, verrät Milde. „Wir sind ein Kern aus Spielern, die schon ewig zusammenspielen.“ Genau dieser Zusammenhalt sei die große Stärke der Mannschaft. Obwohl der FC Aich nach dem Bezirksliga-Abstieg 2024 aktuell in der Kreisliga spielt, sieht Milde seine Zukunft weiterhin ausschließlich bei seinem Heimatverein. „Solange ich Fußball spielen kann, werde ich beim FC Aich bleiben.“ Außerdem stehe Fußball nicht an erster Stelle in seinem Leben.