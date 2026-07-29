Seit 15/16: Welche Bezirksliga stellt die besten Landesliga-Aufsteiger Bezirksliga Lüneburg 1 stellt die schwächsten Aufsteiger von NK · Gestern, 23:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Am kommenden Wochenende startet die Saison 26/27 der Landesliga Weser-Ems. Bevor der erste Spieltag stattfindet, schauen wir nochmal auf die vergangenen zehn Jahr und sehen, welche Bezirksliga-Aufsteiger direkt in der Aufstiegssaison eine gute Rolle spielten. Gleich drei Aufsteiger marschierten direkt in die Oberliga..

So stieg der TuS Bersenbrück 2015/2016 in die Landesliga aus der Bezirksliga Weser-Ems 5 auf und wurde direkt mit 64 Punkten Meister. Seitdem konnte Bersenbrück sich stetig in der Oberliga halten. Nur eine Saison später stieg Atlas Delmenhorst aus der Bezirksliga Weser-Ems 2 auf und wurde ebenfalls direkt Landesliga-Meister, damals punktgleich mit BW Lohne (61 Punkte). Auch Atlas spielte seitdem immer mindestens Oberliga und wird in der kommenden Saison sogar Regionalliga spielen.

Seitdem schaffte nur noch die U23 des SV Meppen den direkten Durchmarsch in die Oberliga. 22/23 holte der Aufsteiger der Bezirksliga Weser-Ems 3 ganze 78 Punkte und ist seitdem in der Oberliga beheimatet. Seit 15/16 stieg nie ein Bezirksliga-Aufsteiger aus Weser-Ems 4 direkt wieder ab Anm. d. Red: Die Corona-Saisons (19/20, 20/21, 21/22) haben wir ausgeklammert.

Während seit 2015 von sieben Bezirksliga-Aufsteigern aus der Weser-Ems 1 Staffel nur GW Firrel 2018/2019 die Klasse halten konnte und sonst alle Aufsteiger direkt wieder runter mussten, konnten sich die Aufsteiger aus der Bezirksliga Weser-Ems 4 stets in der Liga halten. Firrel konnte sich letztendlich sogar ganze sieben Jahre in der Landesliga halten, musste in der abgelaufenen Saison jedoch den Abstieg hinnehmen.

Statistisch gesehen erreichten die Aufsteiger der Bezirksliga Weser-Ems 1 durchschnittlich den 14,7 Platz der Landesliga. Sechs von sieben Aufsteigern mussten direkt wieder in die Bezirksliga runter, zwei Mal traf es den TuS Esens.

Die Aufsteiger der Bezirksliga Weser-Ems 5 erreichten im Durchschnitt Platz 12,6. Von acht Aufsteigern seit 15/16 mussten sechs Teams direkt wieder runter. Zwei Mal traf es den VfR Voxtrup. Nur Gesmold konnte 23/24 die Klasse halten (Platz 11) sowie Bersenbrück, die 15/16 sogar Meister wurden. Die Aufsteiger der Bezirksliga Weser-Ems 2 erreichten im Schnitt Platz 11,1 seit 15/16. Fünf Teams mussten direkt wieder runter. Zwei Mal traf es Brake. Atlas Delmenhorst marschierte direkt in die Oberliga und der SV Wilhelmshaven erreichte 22/23 den dritten Platz direkt nach dem Aufstieg.

Für die Aufsteiger der Bezirksliga Weser-Ems 4 wurde es im Schnitt Platz 9,3. Kein Team stieg direkt wieder ab. Die schlechteste Platzierung holte der SV Holdorf mit Rang 12 (22/23). Die beste Aufstiegssaison spielte der BV Essen 17/18, als man als Aufsteiger Fünfter wurde.