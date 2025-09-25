Wer siegt im Stadtderby? Am Freitagabend kreuzen die SpVgg Jahn Forchheim und der SV Buckenhofen erneut die Klingen. – Foto: Andreas Roith

Seit 13 Jahren sieglos, trotzdem: »Wir gewinnen das Stadtderby« Landesliga Nordost: Stadtderby sorgt für viel Brisanz +++ Forchheim favorisiert, für Buckenhofen spricht die Bilanz

Am 13. Spieltag der Landesliga Nordost kommt es zum traditionsreichen Stadtderby zwischen der SpVgg Jahn Forchheim und dem SV Buckenhofen. Die Gastgeber wollen nach dem 0:3 in Ammerthal sportlich Wiedergutmachung betreiben, während Buckenhofen nach dem späten Ausgleich gegen Neuendettelsau Moral und Kampfstärke mitbringt. Mit 26 Punkten geht der Jahn favorisiert in die Partie, doch: "Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze".

Die SpVgg Jahn Forchheim empfängt am Freitagabend den SV Buckenhofen – ein Derby, das in der Stadt seit Wochen für Gesprächsstoff sorgt. Für die Gastgeber geht es nach der klaren Niederlage in Ammerthal um Rehabilitation. Trainer René Ebert weiß um die besondere Bedeutung des Spiels: „Als ich nach Forchheim kam, ging es eigentlich gleich ums Derby und dieses Thema bekomme ich hier auch wöchentlich zu hören. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer.“