Seine „Fortuna“-Rufe werden nachhallen: Trauer um Thorsten Brüsse

Der gebürtige Bielefelder fand vor vielen Jahren in Regensburg seine Wahlheimat. Und nicht viel später im SV Fortuna sein neues sportliches Zuhause. Bis zu seinem Ableben wenige Tage vor seinem 59. Geburtstag hielt Brüsse den Grünweißen die Treue. Fortuna war seine große fußballerische Liebe – neben der Arminia aus Bielefeld und seinem Heimatverein TuS Dornberg.



Im Verein engagierte sich Brüsse jahrelang als Betreuer der ersten und vor allem der zweiten Mannschaft. Parallel trat er als Präsident des SV Bosna Regensburg in Erscheinung, der mit Fortunas Zweiter seit 2017 eine Spielgemeinschaft bildet und derzeit in der Kreisklasse spielt. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr versuchte er sich als Stadionsprecher – und brachte „seinen“ Jungs Glück beim 2:1-Derbysieg in der Bayernliga gegen Donaustauf.



Glück brachte Thorsten Brüsse den Fortunen oft. Über all die Jahre verpasste er so gut wie kein Auswärtsspiel, sei es in der Bezirksliga, in der damaligen Bezirksoberliga, Landesliga oder Bayernliga. Ganz gleich, wie es sportlich gerade lief. Mit seinen „Fortuna, Fortuna“-Rufen feuerte er nicht nur die Mannschaft auf dem Feld an und sorgte für den ein oder anderen Schmunzler, sondern machte sich auch bei den Gegnern einen Namen. Sicherlich zählt er zu den bekanntesten – und treuersten – Fans im ostbayerischen Amateurfußball. „Seine leidenschaftlichen ‚Fortuna!‘-Rufe werden für immer in Erinnerung bleiben“, schreibt der FC Sturm Hauzenberg, ein langjähriger und womöglich baldiger Widersacher des SV Fortuna, stellvertretend für viele andere Vereine.



„Thorsten war mehr als nur ein Unterstützer unseres Vereins – er war ein fester Teil der Fortuna-Familie. Mit unerschütterlicher Loyalität, Leidenschaft und Herzblut stand er hinter unserem Verein, bei Wind und Wetter, in guten wie in schweren Zeiten. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Mach’s gut, Thorsten – du bleibst für immer ein Teil von uns“, mit diesen Worten nimmt der SV Fortuna Abschied. „Thorsten, danke für alles was, du für den SV Fortuna getan hast. Der Verein, den du geliebt hast, war dein Leben“, ergänzt 1. Vorsitzender Dieter Sichert.



Feststeht: Thorsten Brüsses „Fortuna, Fortuna“-Rufe werden genau wie seine unglaubliche Hingabe für den Verein nachhallen. Beim kommenden Bayernliga-Heimspiel gegen die DJK Gebenbach wird die Mannschaft mit Trauerflor spielen. Auch in Gedanken an ihren verstorbenen Edelfan, wollen die Spieler drei Punkte holen. Ein Sieg wäre gleichzusetzen mit dem endgültigen Bayernliga-Erhalt. Und ganz sicher wird Brüsse von oben die Daumen drücken. So wie er es über 20 Jahre lang getan hat.