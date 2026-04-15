Sein Traumtor im VIDEO: „Abgerechnet wird im Sommer"

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Spieler der Woche ist Ebrima Manneh vom Weißenseer FC
Leistungsträger beim Weißenseer FC
Ebrima Manneh hat sich in der Bezirksliga als absoluter Leistungsträger beim Weißenseer FC etabliert. Beim klaren Sieg gegen Friedrichshain zeigte der erfahrene Mittelfeldspieler seine ganze Klasse: Traum-Freistoß, zwei Vorlagen und eine souveräne Leistung. Die Wahl zum Spieler der Woche ist die logische Konsequenz. Doch statt sich in den Vordergrund zu stellen, bleibt der 29-Jährige fokussiert auf das große Ziel – den möglichen Aufstieg seines Teams. Hier das Interview mit FuPa Berlin:
FuPa Berlin: Kannst du dich noch an dein bestes oder wichtigstes Spiel erinnern?
Ebrima Manneh: Ganz wichtig war der 3:0 Sieg gegen Teutonia II im März. Da standen wir als Team von Anfang an kompakt und haben gegen den Tabellenführer gezeigt, was wir können.
FuPa Berlin: Steigt ihr auf und warum?
Ebrima Manneh: Die Liga ist oben extrem eng. Wir bleiben bescheiden, schauen von Woche zu Woche und versuchen einfach, jedes Spiel konzentriert anzugehen. Abgerechnet wird im Sommer.
FuPa Berlin: Warum spielst du bei Weißensee?
Ebrima Manneh: Der Verein ist ein toller Traditionsclub mit super Bedingungen. Hier passt für mich das sportliche Umfeld einfach perfekt.
FuPa Berlin: Hattest du in deiner Karriere schon höherklassige Angebote?
Ebrima Manneh: Ehrlicherweise gab es keine konkreten höherklassigen Angebote. Ich habe mich immer dort wohlgefühlt, wo ich war, und mich voll auf meine Aufgaben im Team konzentriert.
FuPa Berlin: Welcher Verein außer Hertha, Union und Weißensee würde dich noch reizen in Berlin?
Ebrima Manneh: International schlägt mein Herz ganz klar für Liverpool.
FuPa Berlin: Welches Team hat euch bisher am meisten Probleme bereitet?
Ebrima Manneh: Besonders Teutonia II und Dersim II fordern einem alles ab.
FuPa Berlin: Welche Medien nutzt ihr noch?
Ebrima Manneh: FuPa für die Statistiken, Fußball Punkt de für die Planung und die Prematch App zum Leistungscheck.
FuPa Berlin: Was gefällt dir besonders am Berliner Fußball?
Ebrima Manneh: Ich mag die ehrliche Berliner Art. Auf dem Platz wird Tacheles geredet und es geht direkt zur Sache. Diese Bodenständigkeit macht den Fußball hier aus.
Der Weißenseer FC spielt in der Bezirksliga-Staffel 3