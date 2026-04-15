Sein Traumtor im VIDEO: „Abgerechnet wird im Sommer"

Ebrima Manneh – Foto: Verein

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Spieler der Woche ist Ebrima Manneh vom Weißenseer FC

Ein Freistoßtor (zum VIDEO ganz unten) zum Staunen, zwei Assists und die Wahl in die Elf der Woche: Ebrima Manneh ist Spieler der Woche. Doch der Mittelfeldspieler denkt längst weiter – an Teamgeist, Aufstieg und die nächsten Aufgaben.

Ebrima Manneh hat sich in der Bezirksliga als absoluter Leistungsträger beim Weißenseer FC etabliert. Beim klaren Sieg gegen Friedrichshain zeigte der erfahrene Mittelfeldspieler seine ganze Klasse: Traum-Freistoß, zwei Vorlagen und eine souveräne Leistung. Die Wahl zum Spieler der Woche ist die logische Konsequenz. Doch statt sich in den Vordergrund zu stellen, bleibt der 29-Jährige fokussiert auf das große Ziel – den möglichen Aufstieg seines Teams. Hier das Interview mit FuPa Berlin:

FuPa Berlin: Kannst du dich noch an dein bestes oder wichtigstes Spiel erinnern?

Ebrima Manneh: Ganz wichtig war der 3:0 Sieg gegen Teutonia II im März. Da standen wir als Team von Anfang an kompakt und haben gegen den Tabellenführer gezeigt, was wir können.

FuPa Berlin: Steigt ihr auf und warum?

Ebrima Manneh: Die Liga ist oben extrem eng. Wir bleiben bescheiden, schauen von Woche zu Woche und versuchen einfach, jedes Spiel konzentriert anzugehen. Abgerechnet wird im Sommer.

FuPa Berlin: Warum spielst du bei Weißensee?

Ebrima Manneh: Der Verein ist ein toller Traditionsclub mit super Bedingungen. Hier passt für mich das sportliche Umfeld einfach perfekt.

FuPa Berlin: Hattest du in deiner Karriere schon höherklassige Angebote?

Ebrima Manneh: Ehrlicherweise gab es keine konkreten höherklassigen Angebote. Ich habe mich immer dort wohlgefühlt, wo ich war, und mich voll auf meine Aufgaben im Team konzentriert.