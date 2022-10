„Sein Tor ist jetzt ein Signal“: Rückkehrer Nebl bewahrt Habach vor Niederlage gegen DJK Waldram Ausgleich in der Nachspielzeit

Habach – Das war knapp: Die vierte Niederlage in Folge, gleichzeitig die erste auf heimischer Anlage, zeichnete sich für den ASV Habach bereits ab. Glücklicherweise aus Habacher Sicht stach dann aber der Joker. Der kurz zuvor eingewechselte Torjäger Maximilian Nebl verhinderte gegen die DJK Waldram mit seinem Treffer zum 2:2 (1:1) noch Schlimmeres für die Mannen von Coach Markus Vogt.

Durch dieses Unentschieden hat es der ASV zumindest weiter in eigener Hand, einen Platz unter den besten Drei in der Kreisliga 2 zu belegen, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. „Der Punkt könnte in der Endabrechnung ganz wichtig sein, und er war schon einmal extrem wichtig für die Moral“, zeigte sich Vogt erleichtert, dass seine Truppe die Partie gegen den vermeintlichen Außenseiter noch herumriss.

Der Schlüssel dazu war die Rückkehr seines Goalgetters nach langer Verletzungspause. „Maxi hat gemeint, es geht für 20 Minuten. Und ich denke, sein Tor ist jetzt auch ein Signal“, so Vogt. Der ASV-Coach hofft, dass es in den verbleibenden drei Partien aufwärts geht. „Mein Ziel sind zwei Siege“, so Vogt, der mit seinem Team unbedingt als Tabellenzweiter in die Aufstiegsrunde gehen will.

DJK Waldram: Traumtor von Lukas Schwesig - ASV-Keeper Eugen Brenninger ohne Chance

Bei den Habachern war nach drei Niederlagen in Folge in der Anfangsphase gegen den Tabellensechsten wenig von Verunsicherung zu merken. „Wir sind gut ins Spiel gekommen“, urteilte Vogt. Markus Leiß sorgte mit einem Strich aus 20 Metern, die zum 1:0 im Winkel des DJK-Gehäuses einschlug, auch für einen optimalen Auftakt (13.).