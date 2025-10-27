Sein Opa war Gründungsmitglied: WFV setzt auf Trainer mit Stallgeruch

Mit dieser Entscheidung setzt der Verein einer entsprechenden Pressemitteilung zufolge ein klares Zeichen: Der neue Mann an der Linie stammt aus den eigenen Reihen und verkörpert die WFV-DNA wie kaum ein anderer. "Breunig ist tief mit dem Verein verwurzelt – sein Großvater war Gründungsmitglied des WFV und viele der heutigen Spieler der ersten Mannschaft wurden von ihm in seiner Zeit als Jugendtrainer mit ausgebildet und auf den Herrenbereich vorbereitet", schreibt der Traditionsverein in der Meldung.



„Wir haben uns bewusst für einen Trainer entschieden, der unseren Verein kennt, unsere Werte lebt und für Bodenständigkeit, Einsatz und echte Arbeitermentalität steht“, lässt sich Vorstand Sport Marco Scheder zitieren. Und weiter: „Wir wollen wieder dorthin zurück, wo der WFV herkommt: zur echten Gemeinschaft, in der jeder Einzelne seine Verbundenheit zum Verein auf und neben dem Platz zeigt. Mit Kampf, Einsatz und geschlossenem Teamgeist wollen wir den Klassenerhalt schaffen.“



Ein besonderer Dank gilt Dennie Michel, der, so ist zu lesen, in der kurzen Übergangsphase Verantwortung übernommen und das Team stabilisiert hat: "Michel bleibt weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Trainerteams."



Die Verpflichtung Breunigs sei keine kurzfristige Lösung, sondern Ausdruck einer mittelfristigen sportlichen Ausrichtung. Der Verein setzt auf nachhaltige Entwicklung und gemeinsames Wachstum statt auf schnelle Effekte. Auch in Bezug auf mögliche Kaderanpassungen bleibt der WFV seiner Linie treu: „Wir halten Augen und Ohren offen, aber es wird keine verrückten Aktionen geben“, betont Scheder. Parallel dazu laufen bereits die Gespräche über die Nachbesetzung der vakanten U19-Trainerstelle, die nach Breunigs Wechsel frei geworden ist.



"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und den Abstiegskampf anzunehmen", sagt Christian Breunig (47). "Der Würzburger FV ist ein Arbeiterverein – wir kämpfen, wir arbeiten, wir halten zusammen. Diese Tugenden werde ich vorleben, und genau das erwarte ich auch von meiner Mannschaft."