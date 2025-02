Sein Mut wird belohnt: Sascha Mölders beweist ein goldenes Händchen

Es ist geschafft! Sascha Mölders hat im dritten Anlauf den ersten Sieg mit dem SC Wiedenbrück in der Regionalliga West eingefahren. Im Heimspiel gegen den 1. FC Düren setzten sich die Wiedenbrücker knapp mit 2:1 durch. Held des Tages war der erst 18-jährige Josiah Patruno-Nwanko. Mölders hatte Mut bewiesen und den A-Junior just in einem so wichtigen Spiel ins kalte Wasser geschmissen. Und der Youngster sollte seinen Coach wahrlich nicht enttäuschen...