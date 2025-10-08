Sein Herz gehörte Familie und Fußball – KSC trauert um Vereinslegende

Kirchasch trauert um den verstorbenen Florian Schaberl. Auf ihn war nicht nur auf dem Feld verlass, auch sonst half er dem KSC wo er konnte.

Über Tote, so galt eine Regel schon bei den Römern, solle nur Gutes gesagt werden. Über Florian Schaberl, der vor kurzem mit nur 41 Jahren aus dem Leben schied, lasse sich nur Gutes sagen, berichten alle, die ihn kannten. Er ist sowohl in seinem familiären und beruflichen Umfeld als sehr ausgeglichen, angenehm und geduldig beschrieben worden, galt aber auch in seinem Verein, dem SC Kirchasch, als die gute Seele, als „ein Teil der goldenen Generation“ dort.

Seine Krankheit zwang ihn zwar 2021 zu einer Pause, doch danach machte er mit viel Elan weiter. Florian Schaberl war Mitglied der Personalabteilung und kümmerte sich intensiv vor allem um Langzeit-Erkrankte.

Geboren in Erding und aufgewachsen in Kirchasch mit seinem Bruder Klaus (38), besuchte er die Grundschule in Bockhorn, wechselte danach auf die Mittelschule in Erding und in die dortige Herzog-Tassilo-Realschule. Mit dem Zeugnis der Mittleren Reife in der Tasche begann er bei der AOK in München eine Ausbildung zum Sozialversicherungs-Fachangestellten, bildete sich dort zum Betriebswirt weiter und wurde Teamleiter.

„Jetzt konnte er von zu Hause aus arbeiten“, erinnert sich seine Frau Melanie (41), „er liebte es, seine Familie um sich zu haben, war gerne unter Leuten“. Sie stammt aus Dorfen und hatte ihren Mann 1997 „bei der gemeinsamen Fahrt im Schulbus“ kennengelernt, sie waren seit 2002 zusammen und heirateten schließlich 2013.

Sein Leben widmete er dem Fußball

Vier Jahre später bauten sie ihr Haus in Bockhorn, ihrem neuen Lebensmittelpunkt, zogen dort hin mit Sohn Moritz (10) und Tochter Paula (8). „Mein Mann war immer schon sportlich unterwegs, fuhr gerne Ski, spielte Tischtennis, war Mitglied im Vorstand von Vollgas Mauggen“, sagt seine Gattin. Sie ließ für ihren geliebten Mann in der Kirche Bockhorn eine liebevoll gestaltete Feier veranstalten, mit berührenden Abschiedsreden und dem Gesang des Chores Stella Cadente.

Sein Lieblings-Hobby aber war der Fußball. Schon im Alter von sechs Jahren ging er zum KSC, spielte dort erfolgreich in der Jugend, wurde 1991 Mitglied. Seit 2002 gehörte er zur Herren-Mannschaft, war gleich beim Aufstieg unter Trainer Ernst Wiesmüller dabei sowie beim Aufstieg in die A-Klasse 2009.

2011 folgte der Aufstieg mit der Reserve in die A-Klasse – Florian Schaberl war danach immer Teil der ersten Mannschaft, ab Mitte der 2000er-Jahre „sogar unser Vorzeige-Reservler“, wie KSC-Vorsitzender Maximilian Bals ihn heute noch liebevoll bezeichnet. 2017 beendete er seine Spieler-Karriere, blieb aber weiterhin Mitglied in der Altherren-Mannschaft.

Florian war mehr als nur Fußballer

„Doch Florian war noch viel mehr bei uns im Verein“, betont Bals, „er bekleidete seit 2007 das Amt des Schriftführers, verwaltete zusammen mit Christoph Weber alles Bürokratische“.

Ohne ihn, darin ist sich die Vereinsführung einig, würde der KSC heute nicht so gut dastehen, schließlich arbeitete er seit vier Jahren auch als Trainer der E- und F-Jugend.

„Wir konnten uns aber auch sonst auf ihn verlassen“, erläutert KSC-Vorsitzende, „ob als DJ auf unserem Sportplatzfest, als Barkeeper oder Zuträger auf der Disco-Party, der Flo war immer zur Stelle.“ So hinterlässt nun ein beliebter Mensch nicht nur in seiner Familie und bei Freunden eine große Lücke, auch der Sportclub trauert um einen, der stets für andere da war.