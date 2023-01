Seigo Hirakawa wechselt zu Viktoria Köln, Fust kommt

Seigo Hirakawa wechselt zu Viktoria Köln, Fust kommt

Co-Trainer und Videoanalyst Seigo Hirakawa hat den BC Viktoria Glesch-Paffendorf im Winter Richtung Viktoria Köln verlassen. Bei der U19 hat er eine Analystenstelle angenommen. „Auch wenn wir Seigo als Co-Trainer, Analyst und Mensch schmerzlich vermissen werden beim BCV, sind wir stolz, dass sich ein weiteres Mitglied der BCV-Familie in ein professionelles Umfeld verabschiedet. Wir bedanken uns sehr für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen Seigo viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe“, sagt Stefan Krämer zum Abgang des Japaners. Auch Seigo wird die BCV-Familie schmerzlich vermissen. „Für mich war es sehr schwierig, diese Entscheidung zu treffen, da ich mich auf menschlicher Ebene wirklich wohlgefühlt hab in Glesch. Dass man sozial komplett integriert ist, ist für Ausländer schon sehr besonders. Dafür möchte ich mich von Herzen bedanken.“

Seine Nachfolge im Trainerteam wird der 22-jährige Fynn Fust antreten. Fust hat in dieser Saison sogar noch in der Landesliga bei Erftstadt-Lechenich gespielt und zuvor bereits zwei Jahre Erfahrung in der Mittelrheinliga bei Fortuna Köln II gesammelt. Seine aktive Spielerkarriere hat er nun wegen der neuen Aufgabe beim BCV beendet. Seit Oktober macht er zudem den Master in Sportpsychologie. „In der Winterpause hatte ich gute Gespräche mit Stefan, zudem kannte ich René und Seigo schon länger. Beides hat mich davon überzeugt, dass ich mich beim BCV sehr wohlfühlen werde und das Trainerteam passend ergänzen kann. Ich freue mich sehr, jetzt hier zu sein“, sagt der junge Analyst über seine Beweggründe für den Wechsel. Sein Ziel für die Rückrunde sei ganz klar der Klassenerhalt. „Dafür möchte ich die Mannschaft in Zusammenarbeit mit Stefan und René bestmöglich auf die Rückrunde vorbereiten. Ich freue mich jetzt schon auf die Stimmung beim Heimspiel am ersten Rückrundenspieltag und will direkt die ersten drei Punkte mit dem BCV holen.“

Auch Trainer Krämer freut sich über die zügige Neuverpflichtung im Trainerteam: „Nach dem kurzfristigen Wechsel konnten wir mit Fynn glücklicherweise die Vakanz im Trainerteam umgehend füllen. Fynn bringt schon einige Jahre an Erfahrung in der Videoanalyse der Deutschen Nationalmannschaft sowie als Trainer im leistungsorientierten Juniorenbereich mit sich. Wir sind sehr glücklich, Fynn beim BCV begrüßen zu können. Zusammen mit René werden wir alles daran setzen, die Spielphilosophie der Mannschaft, aber auch jeden Spieler für sich, gemeinsam weiterzuentwickeln.“