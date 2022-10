Seidl trifft für TuS mitten ins Glück Knapper Sieg gegen Grünwald

Dem TuS Holzkirchen gelingt ein knapper 3:2-Erfolg über den TSV Grünwald. Das entscheidende Tor gelingt Tobias Seidl.

Holzkirchen – Rein inhaltlich gesehen war es wohl das Thema der bisherigen Saison für den TuS Holzkirchen: Oftmals zeigten die Grün-Weißen überaus ordentliche Leistungen, doch brachte man sich insbesondere in der Schlussphase häufig um den gewünschten Ertrag. Das war am Samstagnachmittag an der Holzkirchner Haidstraße anders.

„Es ist schön, dass du jetzt am Ende mal so ein Spiel gewinnst“, freut sich TuS-Coach Joe Albersinger über den knappen 3:2-Sieg über Grünwald. Ein überaus wichtiger Dreier für die TuS-Kicker nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg. Dabei hatte der 56-jährige TuS-Übungsleiter seine Elf erneut auf mehreren Positionen umgestellt. So standen mit Aron Mättig, Menelik Ngu Ewodo, Alexander Mehring und Florian Siebler gleich vier neue Akteure in der Startformation. Bakary Touray und Anes Ziljkic nahmen zunächst einmal auf der Bank Platz.

Unterdessen zeigt sich Albersinger von der Leistung seiner Schützlinge angetan. „Wir haben das Geschehen eigentlich ganz gut im Griff gehabt“, meint er. „Es war in der Offensive vor allem wichtig, dass wir uns zahlreiche Chancen erspielt haben.“

Eine der ersten konnte Tobias Seidl, der einen echten Sahnetag erwischte, prompt nutzen: In der 20. Minute flankte Christopher Korkor den Ball nach innen, und nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft ließ Grünwalds Schlussmann Kevin Mertens die Kugel fallen. Seidl stand in der Folge goldrichtig und schob aus kurzer Distanz zum 1:0 für Holzkirchen ein.

Anschließend zeigte sich allerdings, dass es den Grün-Weißen in dieser Spielzeit noch nicht so recht gelingen mag, einen Vorsprung ohne Probleme zu verwalten. Das Problem: das Umschaltverhalten bei eigenem Ballverlust. „Das haben wir noch nicht so gut drauf“, räumt Albersinger ein. „Da verteidigen wir im Endeffekt noch nicht konsequent genug.“

So nutzte Grünwalds Dario Matijevic eine solche Nachlässigkeit und markierte nach rund einer halben Stunde den 1:1-Ausgleich. Fortan entwickelten sich Chancen auf beiden Seiten, Holzkirchen hatte ein leichtes Übergewicht, doch auch Keeper Benedikt Zeisel stellte ein ums andere Mal seine Klasse unter Beweis und hielt den TuS im Spiel. „Er zeigt eigentlich die beständigste Leistung“, lobt der TuS-Coach. „Er hat auch in der zweiten Halbzeit stark reagiert.“

Doch auch vor dem Tor klappte es: Nach erneut starker Vorarbeit von Korkor, der den Ball quer legte, musste Menelik Ngu Ewodo nur noch zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung einschieben. Nur Minuten später fiel das erneute Gegentor, das ausgerechnet der Ex-Holzkirchner Harouna Boubacar an seiner alten Wirkungsstätte besorgte. Er markierte in der 68. Minute mit dem 2:2 den abermaligen Ausgleich.

In der Schlussphase war dann alles anders als so oft zuvor. Tobias Seidl fasste sich rund zehn Minuten vor dem Ende ein Herz, startete auf der linken Seite, zog nach innen und zirkelte den Ball wunderbar ins lange Eck. Ein klasse Tor. „Er hat einfach ein super Spiel gemacht“, lobt Albersinger. Ganz nebenbei sicherte er seinem TuS wichtige drei Punkte, die das Team auf Platz elf in der Landesliga Süd nach vorne schieben.

TuS Holzkirchen – TSV Grünwald 3:2 (1:1)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Mättig, Keskin, Zetterer, Ngu Ewodo (72.Touray), Siebler, Korkor, Lindner (77. Ziljkic), Mehring, Seidl, Krepek (60. Haunolder). Tore: 1:0 Seidl (21.), 1:1 Matijevic (33.), 2:1 Ngu Ewodo (64.), 2:2 Boubacar (68.), 3:2 Seidl (79.) Schiedsrichter: Tobias Spindler Zuschauer: 100 Gelbe Karten: Zetterer, Haunolder Gelb-rote Karte: David Wörns (86./Grünwald).