Seidl-Elf mit "schlechtester Halbzeit der Saison" - Sturm-K.O. in 90+2 20. Spieltag in der Bayernliga-Mitte mit drei Sonntagspartien:

In der Landesliga-Mitte gab's an diesem Sonntag zweimal das Duell Oberpfalz gegen Niederbayern - zweimal mit dem besseren Ende für die Oberpfälzer.

Zum einen unterlag der FC Sturm Hauzenberg unglücklich mit 1:2 in Pfreimd, wo die Heimelf in der Nachspielzeit per umstrittenem Foulelfmeter den Dreier für sich verbuchen konnte. Zum anderen zog die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf im Heimspiel gegen Bad Kötzting klar mit 0:3 den Kürzeren. Die Seidl-Elf rennt damit seit nunmehr fünf Spielen einem Erfolg hinterher - die Truppe von Erich Hartl hingegen konnte nach vier Partien ohne Sieg endlich wieder voll punkten.