Seidenberg rettet Stotel einen Punkt

Der TSV Stotel lief an der Pipinsburg gegen den Gastgeber TSV Sievern lange einen Rückstand hinterher, doch in der Nachspielzeit brachte Tjark Seidenberg den Ball über die Linie und das Duell der Cuxhavener Teams endete 1:1.

Die ersten Minuten gehörten den Gästen aus Stotel, die bereits in der 7. Minute eine gute Möglichkeit hatten. Kuck bediente Koffi-Konan, der von links in den Strafraum zog, jedoch den im Abseits stehenden Seidenberg traf. In der 11. Minute versuchte Preuß auf der Gegenseite sein Glück aus der Distanz, sein Schuss ging jedoch am Tor vorbei.

Ein Freistoß von Beckhusen wurde von Sieverns Keeper Führer an die Latte gelenkt, der Nachschuss von Koffi-Konan geblockt (18.). Dann ging der TSV Sievern in Führung: Bennet Grube brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front. Nachdem Stotel den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären konnte, nahm Grube das Leder auf und schloss flach ins lange Eck ab (37.).

Nach der Halbzeitpause scheiterte Justin Root aus fünf Metern, als er einen Pass von Schlepegrell über das Tor setzte (63.). Stotel antwortete in der 66. Minute mit einer Chance von Nico Solle, dessen Schuss am langen Eck vorbeiging. In der Schlussphase hätte Marvin Lüders das Spiel entscheiden können. Zunächst scheiterte er in der 80. Minute aus kurzer Distanz an Stotels Keeper Becker, der in der 86. Minute erneut glänzend parierte, als Lüders einen Kopfball aufs rechte Eck setzte. In der Nachspielzeit fiel dann der Ausgleich für Stotel. Beckhusen flankte den Ball hoch vom linken Fünfereck zum zweiten Pfosten, wo Winterneuzugang Tjark Seidenberg goldrichtig stand und aus kurzer Distanz ins Netz traf. Zumindest bis zum Sonntag verlässt der TSV Stotel somit die Abstiegsränge. Sievern bleibt weiterhin bester Aufsteiger der Liga und belegt den fünften Platz.