Seidenberg kommt sofort: Bornreihe setzt auf Trainerduo

Erst kurz vor Weihnachten verlängerte der SV Blau-Weiß Bornreihe den Vertrag von Trainer Sven de Vries. Dieser besitzt zukünftig nicht mehr alleine das letzte Wort. Er wird mit Tjark Seidenberg, der viele Jahre beim ewigen Rivalen der „Moorteufel" tätig war, ein gleichberechtigtes Gespann bilden.
„Da besteht eine große Schnittmenge zu meinen eigenen Ambitionen", berichtete der 16 Jahre ältere de Vries dem Weser-Kurier von den gemeinsamen Gesprächen. „Wir bekommen mit Tjark menschlich wie fachlich Kompetenz hoch drei dazu. Einen sehr ehrgeizigen Typen der aber vor allem hoch emphatisch ist. Das ist für Bornreihe eine Riesenchance", so der A-Lizenz-Inhaber. Das Duo strebt mehr als den aktuellen siebten Platz in der Landesliga an, nämlich die Rückkehr in die Oberliga. „Ich habe riesengroße Lust auf die Aufgabe in Bornreihe, weil wir dort ein klares Ziel haben und ich extrem motiviert bin", so Seidenberg.
Er selbst werde neben seiner Trainerolle langfristig auch als sportlicher Leiter fungieren, nachdem sich Florian Stelljes schon im Winter zurückzog und auch Gerhard Stelljes zum Saisonende aufhören wird. Die ungewöhnliche Konstellation betrachtet das Duo positiv - auch mit Blick auf den VSK Osterholz-Scharmbeck, bei dem mit Julian Gelies und Thorsten Westphal ein Gespann seit mehreren Jahren erfolgreich arbeitet. „Der Trainerjob hat sich einfach geändert. Wir sind beruflich und familiär vielen Reizen ausgesetzt, da ist es wichtig, dass man auch mal einen Gang rausnehmen kann", betonte de Vries.
Seidenberg sieht ebenfalls vor allem Vorteile in seiner Doppelfunktion: „Du musst als Trainer eh alle Gespräche mit den Spielern führen. In der jetzigen Konstellation können wir uns das ideal aufteilen." Pikanterweise verbrachte der 35-Jährige seine Laufbahn größtenteils beim Bornreiher Dauerrivalen FC Hagen/Uthlede - zwischen 2022 und 2024 auch als Chefcoach. In der Vorsaison rettete er im Schlussspurt den TSV Stotel vor dem Abstieg aus der Bezirksliga. „Ich bin schon seit eineinhalb Jahren kein Trainer mehr beim FC, und es war immer klar, dass ich zeitnah wieder als Coach arbeiten soll", so Seidenberg, der dazu beitragen soll, dass der SV Blau-Weiß Bornreihe wieder mit der Oberliga in Verbindung gebracht wird.