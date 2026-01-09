Seidenberg kommt sofort: Bornreihe setzt auf Trainerduo

Erst kurz vor Weihnachten verlängerte der SV Blau-Weiß Bornreihe den Vertrag von Trainer Sven de Vries. Dieser besitzt zukünftig nicht mehr alleine das letzte Wort. Er wird mit Tjark Seidenberg, der viele Jahre beim ewigen Rivalen der „Moorteufel" tätig war, ein gleichberechtigtes Gespann bilden.

„Da besteht eine große Schnittmenge zu meinen eigenen Ambitionen", berichtete der 16 Jahre ältere de Vries dem Weser-Kurier von den gemeinsamen Gesprächen. „Wir bekommen mit Tjark menschlich wie fachlich Kompetenz hoch drei dazu. Einen sehr ehrgeizigen Typen der aber vor allem hoch emphatisch ist. Das ist für Bornreihe eine Riesenchance", so der A-Lizenz-Inhaber. Das Duo strebt mehr als den aktuellen siebten Platz in der Landesliga an, nämlich die Rückkehr in die Oberliga. „Ich habe riesengroße Lust auf die Aufgabe in Bornreihe, weil wir dort ein klares Ziel haben und ich extrem motiviert bin", so Seidenberg.

Er selbst werde neben seiner Trainerolle langfristig auch als sportlicher Leiter fungieren, nachdem sich Florian Stelljes schon im Winter zurückzog und auch Gerhard Stelljes zum Saisonende aufhören wird. Die ungewöhnliche Konstellation betrachtet das Duo positiv - auch mit Blick auf den VSK Osterholz-Scharmbeck, bei dem mit Julian Gelies und Thorsten Westphal ein Gespann seit mehreren Jahren erfolgreich arbeitet. „Der Trainerjob hat sich einfach geändert. Wir sind beruflich und familiär vielen Reizen ausgesetzt, da ist es wichtig, dass man auch mal einen Gang rausnehmen kann", betonte de Vries.