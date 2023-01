Seidenberg bleibt an Bord FC Hagen/Uthlede und Tjark Seidenberg verlängern Vertrag

Der FC Hagen/Uthlede steht in der Landesliga Lüneburg auf dem vierten Platz. Seidenberg musste in seinem ersten Jahr als Cheftrainer einige Leistungsträger ersetzen und baute auf vorwiegend junge Neuzugänge. Erst letzte Woche gaben die Hagener bekannt, dass mit Baris Ildem ein neuer Co-Trainer beim FC H/U seine Arbeit aufnahm. Gunnar Schmidt konzentriert sich wieder voll auf seine Aufgaben als Sportlicher Leiter.

„Es waren äußerst konstruktive und angenehme Gespräche“, kommentierte der 1. Vorsitzender Marco Vehrenkamp die Verhandlungen.

Die Seidenberg-Elf testet in den nächsten Tagen gleich dreimal in Bremerhaven. Am Donnerstag ist das Team beim ESC Geestemünde zu Gast (19.30 Uhr), am Samstag testet Seidenberg bei der TSV Wulsdorf (15.00 Uhr) und am 1. Februar tritt der FC H/U beim OSC Bremerhaven an (19.30 Uhr).