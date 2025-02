Seidemann dreht - Jena jubelt

Der FCC begann wach und mutig und hatte auch die erste große Möglichkeit der Partie, als nach einemEckball von der echten Seite, Weinhauer zentral frei zum Kopfball kam und dessen Abschluss für den bereits geschlagenen CFC-Keeper Adamczyk vom Chemnitzer Verteteiger Reuter von der Linie geköpft wurde (8.). Die Blaugelbweißen störten früh den Spielaufbau der Gastgeber, waren insgesamt die mutigere und aktivere Mannschaft und hatten insgesamt mehr vom Spiel. Mit der vierten Ecke des FCC - Chemnitz hatte bis dahin noch keinen Eckball - kam der FCC zu seiner zweiten Torchance. Dieses Mal war es Benjamin Zank, der wie zuvor Weinhauer aus zentraler Position zum Kopfball kam - aber den Ball denkbar knapp über den Querbalken bugsierte (20.). Wenn es Offensivaktionen gab, gingen diese zumeist vom FCC aus. Es dauerte knapp 25 Minuten, bis sich auch die Chemnitzer vermehrt in die Jenaer Hälfte trauten, auch wenn sich daraus noch keine nennenswerten Möglichkeiten ergaben. Anders der FCC, der in der 27. Spielminute durch Ted Tattermusch zur nächsten Torchance kam. Doch der CFC verteidigte vielbeinig. Es dauerte eine halbe Stunde, bis auch der CFC seinen ersten Eckball ausführen durfte. Der gut von der rechten Seite getretene Ball fand den Kopf von Tom Baumgart, der am zweiten Pfosten hochstieg und den Ball unhaltbar für Marius Liesegang ins lange Eck beförderte - das überraschende 1:0 für Chemnitz (31.), nachdem der FCC bis dahin vieles richtig machte. Chemnitz beatmete das Tor und war nun auch offensiv deutlich besser im Spiel und kam zu guten Möglichkeiten - so auch in der 40. Spielminute nach einem Eckball, als ein Chemnitzer es per Direktabnahme versuchte. Dem defensivstarken CFC spielte die durchaus glückliche Führung in die Karten - dachte man. Denn kurz vor dem Halbzeitpfiff war es Kay Seidemann, der frei auf das Chemnitzer Tor zulief, aber bei hohem Tempo „vergaß“, den Ball mitzunehmen, so dass wohl die meisten Fans glaubten, dass die Situation hiermit beendet sei - doch Kay Seidemann zog aus etwa 25 Metern aus der Drehung einfach ab und traf zum hochverdienten 1:1 (42.), mit dem es auch in die Halbzeitpause ging.

Aus dieser kamen beide Teams nominell unverändert. Wieder war es der FCC, der mutig in die Partie kam und kurz nach Wiederanpfiff die Chance zur Führung hatte, als zunächst Erik Weinhauer aus spitzem Winkel CFC-Keeper Adamczyk prüfte und der FCC danach noch zwei weitere aussichtsreiche Nachschussmöglichkeiten hatte (50.), bei denen auch eine Chemnitzer Hand im Spiel war - doch der Elfmeterpfiff blieb aus. Was folgte war eine Partie, die nun weitgehend ausgeglichen verlief. Als man das Gefühl hatte, dass sich der FCC trotz überlegenen Spiels hier wohl heute mit einem Remis würde begnügen müssen, brachte die Einwechslung des wiedergenesenen Justin Schau die Wende. Dieser schaltete bei einem Jenaer Freistoß an der Mittellinie blitzschnell und führte diesen auf den zwischenzeitlich in die Partie gekommenen Alexander Prokopenko aus, der auf der linken Seite ganz viel Platz hatte. Dessen Querpass brauchte der zentral eingelaufene Kay Seidemann nur noch zum 2:1 für den FCC einzuschieben (85). In der Schlussminute hätte der FCC sogar auf 3:1 erhöhen können. Doch erst wurde Benjamin Zanks Schuss geblockt, dann landete Justin Petermanns Direktabnahme am Querbalken, bevor dann CFC-Keeper Adamczyk die Situation bereinigt. Chemnitz war nochmals alles nach vorn und versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Doch der FCC verteidigte kollektiv Flanke um Flanke und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Somit siegte der FC Carl Zeiss Jena nach 20 Jahren endlich wieder einmal auf der Fischerwiese. Und dies unter dem Strich völlig verdient. Dabei fielen alle drei Tore der Partie in Phasen, als sie sich nicht unbedingt andeuteten, was aber nicht das Geringste daran ändert, dass der FCC in Chemnitz klar die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen war und hochverdient die drei Punkte von der Gellertstraße nach Jena entführte.