Seibs Winterwechsel hinterlässt in Wörrstadt eine Lücke

Wörrstadt/Mainz. 60 Punktspiele, 24 Tore. Und das eigentlich als ausgewiesener Defensivspezialist. Mit Torben Seib verlieren die Bezirksliga-Fußballer mehr als nur einen Spieler. Der 21-Jährige ist einer, wenn nicht der Eckpfeiler des Durchmarschs aus der B-Klasse. Dass dieser Moment irgendwann kommen könnte, war seit Seibs Wechsel an den Neuborn im Sommer 2023 allen klar. Nun schließt er sich Verbandsligist FC Basara Mainz an.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Die ersten Testspielminuten bei den Mainzer Japanern hat der Innenverteidiger, der in Wörrstadt oft im defensiven Mittelfeld gespielt hat, bereits absolviert. Die erste Einschätzung: definitiv eine Verstärkung. „Er kam auf uns zu und hat uns von seinem Angebot und der sportlichen Perspektive erzählt“, sagt der TuS-Vorsitzende Lukas Freitag, „wir haben ihm klar gesagt, dass wir es schade finden, dass er im Winter geht, weil er für uns als Kapitän und Leader im Kampf um den Klassenerhalt weiter sehr wichtig wäre. Und dass wir ihn verstehen können und unterstützen werden.“
„Wir spielen zum ersten Mal in unserer Geschichte in der Bezirksliga“, ordnet Freitag ein, „diesen Wechsel jetzt zu ermöglichen, ist auch ein Dank dafür, wo Spieler wie er uns hingebracht haben. Da wollen wir auch den nächsten Schritt ermöglichen.“ Beim FC Basara lobt man, wie kooperativ sich die TuS in den Gesprächen mit dem Sportlichen Leiter Oliver Schmitt verhalten hatte. Bis zum letzten Tag des Wechselfensters um die frei verhandelbare Ablösesumme zu schachern, kam Freitag nicht in den Sinn: „Uns geht es um den Spieler. Der Austausch der Vereine war gut, und wir wollen ja auch, dass der Spieler uns vielleicht eines Tages wieder beehrt.“
Vor dem Jahreswechsel war der Transfer eingeleitet worden, denn bis dahin muss ein Spieler sich beim abgebenden Verein abmelden. Bei Pizza und Kaltgetränken verabschiedete sich der Kapitän von seinen Kollegen. „Es war ein geselliger Abend. Alle haben es verstanden“, erzählt Freitag. Es gab, berichtet Seib, schon eine ganze Reihe Angebote, die er stets abgelehnt hatte. Logisch bei seiner Vita, die zwischen den Junioren-Regionalligisten SV Gonsenheim und Schott Mainz auch, zu Corona-Zeiten, zwei Jahre beim 1. FC Kaiserslautern ausweist.
Nach einer ganzen Reihe Muskelfaserrisse im rechten Oberschenkel entschied sich Seib dann, kürzer zu treten. Aus dem Projekt „Spielen mit Freunden“ wurde eine einzige Erfolgsgeschichte. „Mit 21 Jahren habe ich mir gesagt: Wenn ich es noch mal probieren will, dann jetzt.“ Der Schritt in die Verbandsliga schien der passende. Basara will unbedingt hoch in die Oberliga, und dieser Sprung fühlt sich für Seib nicht zu groß an. „Die TuS zu verlassen, fällt mir schwer“, sagt er, „ich habe lange hin und her überlegt, mit vielen gesprochen und die volle Unterstützung erfahren.“ Das Ziel nun: „aufsteigen, 100 Prozent“.
Wie die TuS die Lücke schließen soll? „Genauso wie vorher“, sagt Seib, „als zusammengeschweißte Mannschaft, im familiären Umfeld.“ Neuzugänge gibt es nicht. Freitag setzt auf die Rückkehr der Langzeitverletzten Miguel Wotzka, Cemal Görmez und Lion Deisen. Und darauf, was seine Nebenmänner sich in den Jahren alles bei Seib abgeschaut haben. Führungsfiguren wie Spielertrainer René Novo müssen nun noch stärker vorangehen. Dessen Vater Manuel Novo will übrigens nach dieser Saison als Trainer pausieren, ein Nachfolger wird gesucht.