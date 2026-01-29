Seibs Winterwechsel hinterlässt in Wörrstadt eine Lücke Ab sofort läuft Torben Seib für den Verbandsligisten FC Basara Mainz auf +++ Wie der TuS Wörrstadt auf den Abgang seines Leaders reagiert und was die Protagonisten zum Transfer sagen von Torben Schröder · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Augen zu und voller Einsatz: Der Abgang von Leader Torben Seib (links), hier im Kopfballduell mit dem Saulheimer Yassine Laghdaif, schmerzt die Wörrstädter und stellt die Mannschaft des TuS in der restlichen Saison vor neue Herausforderungen. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Wörrstadt/Mainz. 60 Punktspiele, 24 Tore. Und das eigentlich als ausgewiesener Defensivspezialist. Mit Torben Seib verlieren die Bezirksliga-Fußballer mehr als nur einen Spieler. Der 21-Jährige ist einer, wenn nicht der Eckpfeiler des Durchmarschs aus der B-Klasse. Dass dieser Moment irgendwann kommen könnte, war seit Seibs Wechsel an den Neuborn im Sommer 2023 allen klar. Nun schließt er sich Verbandsligist FC Basara Mainz an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. TuS-Seite mit Verständnis und Unterstützung Die ersten Testspielminuten bei den Mainzer Japanern hat der Innenverteidiger, der in Wörrstadt oft im defensiven Mittelfeld gespielt hat, bereits absolviert. Die erste Einschätzung: definitiv eine Verstärkung. „Er kam auf uns zu und hat uns von seinem Angebot und der sportlichen Perspektive erzählt“, sagt der TuS-Vorsitzende Lukas Freitag, „wir haben ihm klar gesagt, dass wir es schade finden, dass er im Winter geht, weil er für uns als Kapitän und Leader im Kampf um den Klassenerhalt weiter sehr wichtig wäre. Und dass wir ihn verstehen können und unterstützen werden.“

„Wir spielen zum ersten Mal in unserer Geschichte in der Bezirksliga“, ordnet Freitag ein, „diesen Wechsel jetzt zu ermöglichen, ist auch ein Dank dafür, wo Spieler wie er uns hingebracht haben. Da wollen wir auch den nächsten Schritt ermöglichen.“ Beim FC Basara lobt man, wie kooperativ sich die TuS in den Gesprächen mit dem Sportlichen Leiter Oliver Schmitt verhalten hatte. Bis zum letzten Tag des Wechselfensters um die frei verhandelbare Ablösesumme zu schachern, kam Freitag nicht in den Sinn: „Uns geht es um den Spieler. Der Austausch der Vereine war gut, und wir wollen ja auch, dass der Spieler uns vielleicht eines Tages wieder beehrt.“ Seib hatte bereits zuvor einige Angebote von höherklassigen Teams abgelehnt Vor dem Jahreswechsel war der Transfer eingeleitet worden, denn bis dahin muss ein Spieler sich beim abgebenden Verein abmelden. Bei Pizza und Kaltgetränken verabschiedete sich der Kapitän von seinen Kollegen. „Es war ein geselliger Abend. Alle haben es verstanden“, erzählt Freitag. Es gab, berichtet Seib, schon eine ganze Reihe Angebote, die er stets abgelehnt hatte. Logisch bei seiner Vita, die zwischen den Junioren-Regionalligisten SV Gonsenheim und Schott Mainz auch, zu Corona-Zeiten, zwei Jahre beim 1. FC Kaiserslautern ausweist.