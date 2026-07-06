„Sehr zufrieden" – TV Rot am See plant mit neuem Trainerteam

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Im FuPa-Teamcheck spricht Julian Wacker, Abteilungsleiter des TV Rot am See, über eine erfolgreiche Saison mit Platz vier, einen kompletten Trainerneustart und der Ungewissheit, wie in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall mit den 20 Mannschaften gespielt wird - mit einer Staffel oder mit zwei Staffeln und anschließender Aufstiegs- und Abstiegsrunde.

Der TV Rot am See blickt auf eine starke Saison 2025/2026 zurück. „Wir haben in der Abschlusstabelle den 4. Platz erreicht und sind sehr zufrieden", sagt Julian Wacker gegenüber FuPa. Doch der Weg dorthin war nicht frei von Unsicherheiten. Der Verband hatte zu Saisonbeginn klar kommuniziert, dass es aufgrund der Bezirkszusammenführung einen verschärften Abstieg in der Kreisliga A3 und A4 geben werde. Die Realität sah anders aus: In der A4 wird es lediglich zwei Absteiger geben – inklusive Relegationsspiel – und die aktuelle Mannschaftsstärke für die kommende Saison liegt bei 20 Teams. Eine Diskrepanz, die Wacker nicht unerwähnt lässt.

Das wohl größte Highlight der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 ist ein neu zusammengestellter Trainerstab. Mit Marius Constantinescu, Dennis Schnurr, Tobias Hosch, Joshua Barthelmäs und Frank Maier übernimmt ein fünfköpfiges Team die sportliche Verantwortung. „Dieses Trainerteam wird uns bestmöglich auf die kommende Saison vorbereiten", so Wacker. Ein klares Bekenntnis zu einem Neuanfang mit frischen Impulsen.

Erfolg als Gemeinschaftsleistung

Einzelne Spieler herauszuheben liegt Julian Wacker fern. „Alle Beteiligten der beiden aktiven Mannschaften haben in der letzten Saison sehr gut gearbeitet und jeder hat einen Anteil am gemeinsamen Erfolg", betont er. Beim TV Rot am See trägt die gesamte Mannschaft – beide Aktiventeams eingeschlossen – zum Ergebnis bei.

Staffeleinteilung noch offen: Ziele und Favoriten vertagt

Sowohl bei der Zielsetzung als auch bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten gibt Wacker dieselbe Antwort: „Noch gar keine, da sich der Verband immer noch mit der Staffeleinteilung beschäftigt!" Eine unbefriedigende Situation – der Verein kann sich weder sportlich noch planerisch auf konkrete Gegner einstellen, solange unklar ist, wie in der Kreisliga A3 gespielt wird.

Breite Personalplanung: Jugend und Erfahrung vereint

Im Kader tut sich einiges. Auf der Abgangsseite wechselt Emanuel Forson zum FC Matzenbach, während Moritz Zeitler und Marcel Michel ihre aktive Laufbahn vorübergehend pausieren. Verstärkt wird der Kader durch Andrei Razvan Lupu vom TSV Crailsheim 2, die Reaktivierung von Artem Kravchuk sowie Ionut-Ciprian Anitas von einem unbekannten Verein. Dazu rücken gleich fünf Spieler aus der eigenen Jugend auf: Luca Ziegler, Noah Petzel, Elias Wagner, Jannick Strecker und Abolfazl Safi. Auch im Trainerbereich gibt es Neuzugänge: Tobias Hoschübernimmt das Torwarttraining, Dennis Schnurr fungiert als Co-Trainer, und Frank Maier unterstützt das Trainerteam.

Regeländerungen: Mehr Nettospielzeit erwünscht

Beim Thema WM-Regeländerungen spricht Wacker sich für zwei konkrete Neuerungen aus: die schnellere Ausführung des Einwurfs und die Zehn-Sekunden-Regel bei Auswechslungen. „Die Netto-Spielzeit erhöht sich dadurch", erklärt er. Maßnahmen, die das Spiel lebendiger und fairer machen – und die aus Wackers Sicht auch im Amateurfußball ihren Platz haben sollten.

Vereinsnews: Rasenplatz wird saniert

Abseits des Sportlichen gibt es beim TV Rot am See eine wichtige bauliche Neuigkeit: Der vereinseigene Rasenplatz wird bis Frühjahr oder Sommer 2027 saniert. Eine Investition in die Infrastruktur, die dem Verein langfristig zugutekommen soll.