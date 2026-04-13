"Sehr wichtiger Heimdreier": Kirchberg siegt gegen Tabellenzweiten

Eine hart umkämpfte Partie zwischen Kirchberg und Thenried endete 2:1. – Foto: Bernardo Picture

Der 15. Spieltag hatte aus niederbayerischer Sicht wieder einiges zu bieten. Im Mittelpunkt stand der 2:1-Heimerfolg des SV Kirchberg im Wald gegen den Tabellenzweiten aus Thenried. Im Niederbayernderby und gleichzeitigen Kellerduell zwischen Alburg und Ruderting nahmen die Gäste drei wichtige Punkte mit. Tabellenführer Frauenbiburg setzte sich zudem auswärts souverän mit 2:0 gegen Amicitia durch.

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Wir sind wieder sehr gut ins Spiel gekommen und haben uns dafür früh mit dem 1:0 belohnt. Danach wurde es allerdings etwas schwieriger, weil wir uns einfache Fehler geleistet haben und phasenweise unkonzentriert waren. Trotzdem haben wir unsere Chancen dieses Mal konsequent genutzt und sind mit einer 3:0-Führung in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit war es von beiden Seiten kein wirklich gutes Spiel mehr. Wir haben jedoch Kampf und Willen gezeigt, sodass uns der Sieg letztlich nicht mehr zu nehmen war. Das sind drei sehr wichtige Punkte für uns. Leider gibt es aber auch einen großen Wermutstropfen, da sich unsere Kapitänin Julia Wimmer schwer am Knie verletzt hat.“

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Wir sind gut in die Partie gestartet und waren von Beginn an auf Augenhöhe mit dem Gegner. Durch ein schön herausgespieltes Tor sind wir in Rückstand geraten und haben danach etwas gebraucht, um wieder ins Spiel zu finden. Umso wichtiger war der Ausgleich durch Andrea Kurz kurz vor der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wirkte Thenried auf dem großen Platz spielerisch nicht mehr so sicher und hat uns viele Räume für unser Spiel gegeben. Diese haben wir gut genutzt und sind durch einen weiteren Treffer von Andrea Kurz zu einem nicht unverdienten und sehr wichtigen Heimsieg gekommen.“