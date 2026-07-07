„Sehr verjüngt“: XXL-Umbruch bei Planegg-Krailling nach Landesliga-Aufstieg

Erfolgreicher Neuzugang: Vinzenz Wolf (Nr. 11) erzielte für den SVP das 1:2 per Elfmeter. – Foto: Dagmar Rutt

Der Landesliga-Aufsteiger startete mit fünf neuen Spielern in der Startelf ins erste Testspiel. Zwei weitere Neuzugänge wurden eingewechselt.

Als erfolgreicher Aufstiegstrainer ist Pero Vidak zum Auftakt der Vorbereitung auf die Landesliga-Saison 2026/27 nach Planegg zurückgekehrt. Die letzten drei Wochen der Sommerpause verbrachte der 59-Jährige in Kanada. Gänzlich entspannen konnte der Coach im Urlaub aber wohl nicht, schließlich war er bemüht, am Telefonhörer die Kaderzusammenstellung voranzutreiben. Trotz des ersten Aufstiegs in die Landesliga seit 2014 verlor der SV Planegg-Krailling nämlich gleich acht wichtige Leistungsträger. „Wir haben viele Spieler abgegeben und neue geholt. Sie müssen erst integriert werden“, sagt Vidak.

Beim ersten Test gegen Bezirksligist SE Freising am Samstag standen mit Filip Miskovic (20, zuvor TuS Geretsried), Tolla Karim (26, VFR Garching), Ivano Križan (19, TSV Eintracht Karlsfeld), Andre Gasteiger (29, TSV Gilching-Argelsried) und Vinzenz Wolf (22, TSV Gilching-Argelsried) gleich fünf Neuzugänge in der Startelf. Mit Luka Karadza (19, SV Waldeck Obermenzing) und Arnel Fazlic (22, TSV 1860 München III) wurden zwei weitere Neuankömmlinge eingewechselt.

Vom Stammpersonal der Vorsaison liefen zum Testspielstart nur Torhüter Marijan Krasnic, Mirza Zahirovic, Leonardo Lajqi und Amani Mbaraka auf. Folglich konnten die Abläufe beim ersten gemeinsamen Auftritt noch nicht ganz stimmen – der SVP unterlag verdient mit 1:2 (0:0). „Die Mannschaft hat sich sehr verjüngt. Es war eine erste Standortbestimmung“, so Vidak.

Erschwerend kommt für den SVP die durch die Relegation verkürzte Vorbereitungszeit hinzu. „Wir werden auch noch den Ligastart im August brauchen, um uns vorzubereiten. Danach kann man uns messen“, sagt der Trainer. Immerhin der agile Vinzenz Wolf konnte am Samstag überzeugen. Nachdem Planegg zu Beginn der zweiten Hälfte per Doppelschlag mit 0:2 in Rückstand geraten war, verkürzte Wolf in der 65. Minute per Foulelfmeter, den er selbst herausgeholt hatte.