„Sehr unglcklich" – Waldram kassiert die sechste Niederlage in Serie Kreisliga von Rudi Stallein · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Jakob Münster (weißes Trikot) verkürzt auf 1:2 für Waldram, was an der Niederlage nichts änderte. – Foto: Rudi Stallein

Die DJK Waldram verliert bei der SG Aying/Helfendorf mit 1:2. Trainer Buchner bemängelt fehlende Durchschlagskraft im letzten Drittel.

Das Glück läuft der DJK Waldram derzeit wahrlich nicht nach. Die knappe 1:2-Niederlage bei der SG Aying/Helfendorf bedeutet für die Elf von Benedikt Buchner die sechste Pleite in Folge. „Das war wieder einmal sehr unglücklich“, fasst der DJK-Coach die 90 Minuten zusammen. Er gestand allerdings auch eigenes Unvermögen ein: „Wir waren einfach in vielen Situationen zu unsauber und konnten im letzten Drittel keine Durchschlagskraft entwickeln.“ Gestern, 14:00 Uhr SG Aying / Helfendorf SG Aying / Helfendorf DJK Waldram DJK Waldram 2 1 Abpfiff In einer insgesamt chancenarmen ersten Halbzeit waren die Gastgeber nach einer knappen halben Stunde in Führung gegangen. Aying brachte einen langen Ball hinter die Waldramer Abwehrkette. Der ballführende Spieler passte von der Grundlinie zurück, von der Strafraumgrenze schoss Jean-Luca Dötsch unhaltbar für DJK-Torhüter Florian Schubert zum 1:0 ein. Viel mehr Chancen waren für die Spielgemeinschaft im ersten Durchgang nicht zu verzeichnen. Allerdings gelang auch den Gästen, bei denen lediglich Julian Höllriegl durch seine Tempoläufe auf der linken Außenbahn für gefährliche Situationen sorgte, nichts wirklich Zwingendes.