»Sehr überraschend«: Weiden verliert Stammkraft Krlicka

„Daniel hat mich letzte Woche per WhatsApp darüber informiert, dass er aus privaten Gründen in Weiden nicht mehr Fußball spielen kann. Die Arbeitsstelle, die er in Weiden im August angetreten hat, hat er selbst bereits im Oktober schon wieder beendet. Daniel hat einen Vertrag in Weiden bis Juni 2027. In seiner Info an mich hat er geschrieben, Fußball sei ihm nicht mehr wichtig und er müsse sich jetzt um private Dinge kümmern. Sehr überraschend war für mich, dass Banik Sokolov ihn in den sozialen Medien und auf ihrer Homepage als Winterneuzugang vorstellen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf das bestehende Arbeitspapier“, gibt Weidens Sportdirektor Rüdiger Hügel auf FuPa-Nachfrage zu Protokoll. Einen Ersatz gibt es in den eigenen Reihen: „Adrian Hoti ist wieder im Mannschaftstraining und wir sind zuversichtlich, dass er für den Start der Restsaison wieder zur Verfügung steht“, informiert Hügel.



In der Zwischenzeit haben die Weidener Spieler die Vorbereitung auf den anstehenden Abstiegskampf in der Bayernliga Nord aufgenommen. Trainer Michael Riester hat seinen Schützlingen zahlreiche Lauf- und Fitnesseinheiten verordnet. Offizieller Trainingsauftakt „mit dem Ball“ ist am Montag, den 26. Januar. Testspielgegner sind die U19 des SSV Jahn Regensburg, der SV Mitterteich, der SV Schwandorf-Ettmannsdorf, der FC Ingolstadt 04 II und Viktoria Pilsen II. Gespielt wird stets auf dem heimischem Kunstrasenplatz am Wasserwerk.