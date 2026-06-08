„Sehr stolz über die Saison“: Bornheim jubelt bei Schmitz-Abschied

Bornheim feiert einen erfolgreichen Saisonabschluss. – Foto: LaBima

Dass der SSV Bornheim im letzten Saisonspiel beim FC Hennef 05 als Favorit in die Begegnung ging, hat sich der Liga-Neuling durch konstant starke Leistungen in der Premierensaison in der Mittelrheinliga hart erarbeitet. Im Saisonfinale wurde der SSV seiner Favoritenrolle nun gerecht: Das letzte Spiel unter Leitung des zweimaligen Aufstiegstrainers Patrick Schmitz entscheidet der Top-Aufsteiger mit einem 3:1-Auswärtssieg in Hennef für sich. Während der scheidende Übungsleiter im Nachgang von einer „erwachsenen Leistung“ seiner Elf spricht, hadert Hennef-Sportleiter Frank Fußhöller mit der Chancenverwertung seines Teams.

Offensivmann Danny Simmo brachte die Gäste bereits nach zehn Spielminuten auf die Siegerstraße, als er im eins gegen eins mit Hennef-Keeper Luca Wilsing die Nerven behielt (10.). Doch im Anschluss spielten allen voran die Hausherren nach vorne und drängten auf den Ausgleich, scheiterten jedoch in erster Linie an sich selbst. Zu oft fehlte die entscheidende Idee oder der letzte genaue Pass. So ging es nach 45 Minuten mit einem knappen 1:0-Vorsprung für Bornheim in die Katakomben, ehe der SSV im zweiten Durchgang nachlegte:

Ganze acht Punkte trennten den SSV Bornheim und Verfolger FC Hennef im Vorhinein des Aufeinandertreffens am letzten Spieltag voneinander. Ein Vorsprung, den vor der Saison wohl kaum einer vorhersehen konnte. Aufsteiger Bornheim wusste in der fünfthöchsten Spielklasse auf Anhieb zu überzeugen, was auch auf die Führungsqualitäten des langjährigen Erfolgstrainers Patrick Schmitz zurückzuführen ist. Für den 34-jährigen Cheftrainer bedeutete das Auswärtsspiel in Hennef das vorerst letzte an der Seitenlinie des SSV, weshalb die Gäste sich im letzten Auftritt nochmal einiges vorgenommen hatten. Das war dann auch auf dem Feld zu erkennen:

Erneut war es Simmo, der zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 2:0 für Bornheim stellte (54.), ehe der Knipser kurz darauf zum Hattrick vollendete und das 3:0 nachlegte (61.). Aus Sicht von Hennef-Sportleiter Frank Fußhöller war dieser Spielstand den eigentlichen Spielanteilen auf dem Platz allerdings nicht wirklich entsprechend: „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf meiner Ansicht nach nicht wider. Wir waren das präsentere und bessere Team und hatten eine Vielzahl von Chancen. Allerdings haben wir uns oft dumm angestellt“, erkennt der Sportleiter selbstkritisch. Daran ändert auch der Hennefer Treffer durch Boran Yörük zehn Minuten vor Spielende nichts, der nicht mehr als Ergebniskosmetik blieb.

Fußhöller: „Müssen jetzt die Akkus neu aufladen“

Für den FC Hennef ist das enttäuschende Resultat gegen den SSV Bornheim im letzten Heimspiel derweil längst kein Einzelfall. Oftmals lieferte die Elf von Chefcoach Nils Teixeira starke Auftritte, belohnte sich dafür jedoch nicht. Allen voran bei den jüngsten Erfolgen über den FC Teutonia Weiden (4:1), die SpVg Porz (5:1) und den FC Wegberg-Beeck (1:0) stellte der FC seine eigentlichen Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Dass sich die 05er schlussendlich jedoch lediglich mit dem zwölften Tabellenplatz zufrieden geben müssen, ist in erster Linie auf die schwache Ausbeute in der Hinserie zurückzuführen:

Mit 14 Punkten erntete die Teixeira-Elf im ersten Saisonabschnitt ganze sieben Punkte weniger als in der Rückrunde, was sich in der Endabrechnung durchaus bemerkbar macht. Mit nun 45 eroberten Punkten läuft der FC Hennef einzig zwei Plätze vor dem ersten Abstiegsrang ein. Aufgrund des deutlichen Polsters auf die Abstiegsränge hatten die 05er in den letzten Zügen aber nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Auch deshalb zeigt sich 05-Sportleiter Fußhöller abschließend durchaus zufrieden und richtet den Blick bereits auf die kommende Saison: „Wir wollen die Saison jetzt abhaken und in die Sommerpause kommen. Dann gilt es die Akkus neu aufzuladen und voller Energie in die neue Saison zu gehen“, gibt sich der 44-Jährige positiv.

Schmitz: „Sehr stolz auf heute und die gesamte Saison“

Ebenso positiv blickt man auch in Bornheim in die Zukunft. Platz acht in der Premierensaison hätte schließlich vor Saisonstart wohl kaum einer für möglich gehalten. Durch den Erfolg in Hennef beendet der SSV die Spielzeit nun jedoch mit starken 14 Siegen, was eine beachtliche Quote für einen Aufsteiger darstellt. Das erkennt auch Übungsleiter Patrick Schmitz an, der sich zugleich würdevoll vom Trainerstuhl in Bornheim verabschiedet:

„Ich bin sehr stolz auf heute und auf die gesamte Saison. Der Dank geht an mein Team und alle Beteiligten“, findet Schmitz zum Abschluss positive Worte an seine Kollegen. Das Spiel in Hennef hätte vor diesem Hintergrund die spielerische Entwicklung seines Teams perfekt widergespiegelt: „Wir haben ein erwachsenes Spiel gezeigt und unsere Chancen genutzt. Hennef hat eine super Spielveranlagung, deshalb muss man das auch anerkennen, dass wir extrem gut gegen den Ball gearbeitet haben“, lobt der Übungsleiter die Leistung seiner Elf und ergänzt: „Unser Matchplan ist aufgegangen. Wir haben unser Saisonziel und den Sieg im letzten Saisonspiel erreicht.“