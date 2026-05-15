„Sehr stolz auf die Mannschaft“ – Geretsried II zieht mit dem Spitzenreiter gleich

Nicht zu halten war Thomas Schnaderbeck (Mi.), der maßgeblich am 1:0 beteiligt war und das vorentscheidende 2:1 für den TuS Geretsried II beim Sieg in Habach selbst erzielte. – Foto: Rudi Stallein

Alles wieder offen im Aufstiegsrennen der Kreisliga 1: Mit einem verdienten 3:1-Sieg beim ASV Habach zieht der TuS Geretsried II nach Punkten mit Tabellenführer Lenggrieser SC gleich. Die Gäste machten früh deutlich, dass sie hier die Regie übernehmen wollen und beendeten gleich den ersten Angriff mit einem Abschluss. Allerdings verfehlte Fabio Pech das Ziel ein gutes Stück. Näher dran am Torerfolg waren in der elften Minute die Gäste, doch Severin Annaberger trat einen Freistoß knapp übers Tor. Fast im Gegenzug schepperte es zum ersten Mal: Eine Flanke von Pech verlängerte Thomas Schnaderbeck ins Zentrum, wo ASV-Verteidiger Philipp Puchner nicht mehr ausweichen konnte – 0:1.

Zehn Minuten später lenkte Habachs Torhüter Felix Schürgers einen Schlenzer von Marc Thiess über die Latte; auf der Gegenseite musste sich TuS-Keeper Sebastian Untch bei einem Distanzschuss mächtig strecken, um den Ausgleich zu verhindern. Der gelang den Gastgebern in der 39. Minute: Einen Schuss von Florian Neuschl konnte Untch abwehren, beim Nachschuss war er machtlos, auch weil seine Vorderleute sich zeitgleich einen Sekundenschlaf gönnten. „Da hatte Habach seine beste Phase“, gestand Trainer Lukas Haustein, dass sein Team kurz vor der Pause zeitweilig die Spielkontrolle verloren hatte. Weil Pech in der 42. Minute nur den Pfosten traf, ging es mit dem Remis in die Pause.