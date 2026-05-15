„Sehr stolz auf die Mannschaft“ – Geretsried II zieht mit dem Spitzenreiter gleich

Der TuS Geretsried II siegt verdient mit 3:1 beim ASV Habach. Damit ist das Aufstiegsrennen in der Kreisliga 1 wieder völlig offen.
Alles wieder offen im Aufstiegsrennen der Kreisliga 1: Mit einem verdienten 3:1-Sieg beim ASV Habach zieht der TuS Geretsried II nach Punkten mit Tabellenführer Lenggrieser SC gleich. Die Gäste machten früh deutlich, dass sie hier die Regie übernehmen wollen und beendeten gleich den ersten Angriff mit einem Abschluss. Allerdings verfehlte Fabio Pech das Ziel ein gutes Stück. Näher dran am Torerfolg waren in der elften Minute die Gäste, doch Severin Annaberger trat einen Freistoß knapp übers Tor. Fast im Gegenzug schepperte es zum ersten Mal: Eine Flanke von Pech verlängerte Thomas Schnaderbeck ins Zentrum, wo ASV-Verteidiger Philipp Puchner nicht mehr ausweichen konnte – 0:1.
Zehn Minuten später lenkte Habachs Torhüter Felix Schürgers einen Schlenzer von Marc Thiess über die Latte; auf der Gegenseite musste sich TuS-Keeper Sebastian Untch bei einem Distanzschuss mächtig strecken, um den Ausgleich zu verhindern. Der gelang den Gastgebern in der 39. Minute: Einen Schuss von Florian Neuschl konnte Untch abwehren, beim Nachschuss war er machtlos, auch weil seine Vorderleute sich zeitgleich einen Sekundenschlaf gönnten. „Da hatte Habach seine beste Phase“, gestand Trainer Lukas Haustein, dass sein Team kurz vor der Pause zeitweilig die Spielkontrolle verloren hatte. Weil Pech in der 42. Minute nur den Pfosten traf, ging es mit dem Remis in die Pause.
Nach Wiederbeginn sah Haustein „sehr gute 45 Minuten“ seiner Elf, die „zur richtigen Zeit die Tore gemacht“ hat. Das 2:1 aus Sicht der Gäste besorgte Schnaderbeck, der sich auf halbrechter Position gegen Michael Wiedenhofer durchsetzte und mit einem platzierten Schuss ins lange Eck traf. 72 Minuten waren gespielt, als der gerade eingewechselte Christoph Klein mit seinem ersten Ballkontakt auf 3:1 stellte. Ein deutlicheres Ergebnis verhinderte Felix Schürgers, der in der Nachspielzeit einen von Klein geschossenen Foulelfmeter parierte. Am überzeugenden Sieg der TuS-Reserve änderte dies nichts mehr, genauso wenig am Lob ihres Trainers: „Ich bin heute sehr stolz auf die Mannschaft, sehr glücklich und zufrieden.“