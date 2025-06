„Sehr stolz auf die Mädels“: Langengeislings Frauen feiern Vize-Meisterschaft

„Das war ein durchwachsenes Spiel, am Ende hat vielleicht der nötige Biss gefehlt“, sagte Stefan Karamatic nach dem 2:2 (1:0) des FC Langengeisling bei der SpVgg Röhrmoos.

Die FCL-Frauen starteten gut in die Partie. Die ersten Torchancen ließen Maya Hauptmann und Lina Biegel noch liegen. Dann aber bediente Julia John Stürmerin Hauptmann, die zum 1:0 einschob (15.). Danach boten sich weitere Möglichkeiten, doch die starke Torfrau Chantal Kempkens war nicht mehr zu überwinden. Aus einer eigenen Ecke entsprang der überraschende Ausgleich. Veronika Steber nutzte bei einem Konter ein Missverständnis in der FCL-Abwehr, lief allein auf Torfrau Janine Tauber zu und markierte das 1:1 (40.).

Auch den zweiten Durchgang dominierten die Geislingerinnen. Einen Schuss von Nana Opuku blockten zwei Verteidigerinnen, und als John die Keeperin bereits mit einem Lupfer überlistet hatte, kratzte eine Verteidigerin den Ball noch vor der Linie. Effizienter waren da die Gastgeberinnen. Nach einer schönen Flanke köpfte Jana Sedlmaier das überraschende 2:1 (70.). Aber der FCL schüttelte sich nur kurz. John setzte bei einem Rückpass der SpVgg nach und blockte den Ball, als die Torfrau ihn wegschlagen wollte. So rollte die Kugel zum 2:2 ins Netz (75.). Nadja Hainzl, Lisa Mayer und Opuku hatten in der Schlussviertelstunde den Siegtreffer auf dem Fuß, doch die Torfrau war stets zur Stelle.

„Wir haben das heute oft nicht sauber fertig gespielt und waren zu ungeduldig“, meinte der Coach, der dennoch zufrieden zurückschaut. „Wir sind sehr stolz, was die Mädels geleistet haben“, sagte Karamatic und meinte die Finalsiege im Kreis- und Oberbayern-Pokal sowie die Vizemeisterschaft in der Bezirksoberliga. „Das war die beste Saison in den vergangenen fünf Jahren“, sagte der Coach, für den es gemeinsam mit Co-Trainer Harry Kronthaler ebenfalls die letzte Partie war. Der Nachfolger stehe bereits fest (Bericht folgt).