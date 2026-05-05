„Sehr souveräne Leistung über 90 Minuten“

Der TSV Landolfshausen/Seulingen übernahm sofort die Kontrolle und bestimmte das Spielgeschehen mit hohem Ballbesitzanteil. „Wir haben von der ersten Sekunde an das Spiel an uns gerissen“, beschrieb Endrik Heberling den Auftakt. Die Gäste haben eher auf Umschaltmomente gegen den Tabellenführer gesetzt „Der Gegner hat sehr tief gestanden, wir hatten sehr viel Ballbesitz. Der Gegner hat auf Ballgewinne und Konter gelauert, die konnten wir über 90 Minuten recht gut im Griff haben“, so Endrik Heberling.

Die Überlegenheit spiegelte sich auch im Ergebnis wider. In der 28. Minute brachte Maximilian Purschke die Gastgeber in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Nico Diederich auf 2:0 (33.). Landolfshausen blieb spielbestimmend, ließ Ball und Gegner laufen und erspielte sich weitere Möglichkeiten.

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Die Gastgeber agierten weiterhin kontrolliert und diszipliniert, während Denkershausen kaum offensive Akzente setzen konnte. In der 66. Minute sorgte Jannik Meck mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Jona Lippenat in der 89. Minute mit seinem 18. Saisontor.

Defensiv ließ Landolfshausen über die gesamte Spielzeit nichts zu. „Der Gegner hatte, ich glaube, in der 92. Minute den einzigen Schuss, der auch noch am Tor vorbeiging. Wir haben über 90 Minuten keinen Torschuss aufs Tor zugelassen“, sagte Endrik Heberling. Die Leistung beschrieb er als geschlossen: „Sehr ruhiger, unaufgeregter Ballbesitz, viel Bewegung im Spiel, immer wieder versucht, Löcher aufzureißen und den Gegner zu bespielen. Das haben wir sehr diszipliniert und erwachsen gemacht.“

Offensiv sah der Trainer aber noch Potenzial: „Sicherlich hätten wir noch ein, zwei Tore mehr schießen können, aber wichtig war, dass wir die Null halten und über 90 Minuten keinen Zweifel lassen.“ Insgesamt fiel sein Fazit eindeutig aus: „Sehr souveräne Leistung von der gesamten Mannschaft, ich bin sehr zufrieden.“

Mit dem Sieg bleibt der TSV Landolfshausen/Seulingen an der Tabellenspitze und bestätigt seine konstante Form. Die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen verharrt im Tabellenmittelfeld auf Platz acht.

Bereits am Mittwoch empfängt der Spitzenreiter TuSpo Petershütte, während die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen am Sonntag beim SV Rotenberg antritt.