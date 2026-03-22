„Sehr souverän“ – Upfer Buam gewinnen Derby bei Gilching II

Unterpfaffenhofens Konrad Wanderer (vorne in Rot) im Spiel gegen den SC Maisach (weiße Trikots). – Foto: Carmen Voxbrunner

Khareem Zelmat erzielte beide Treffer für die Upfer Buam. Der SC Unterpfaffenhofen behauptet damit den zweiten Tabellenplatz.

Der SC Unterpfaffenhofen ist mit einem Erfolgserlebnis in die Frühjahrsrunde gestartet. Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn gewann das Derby beim TSV Gilching II mit 2:0 (1:0). Mann des Abends war Khareem Zelmat, der beide Treffer für die Upfer Buam erzielte. In der Tabelle behauptet der SCU damit Rang zwei hinter dem TSV Moorenweis, während Gilching im Tabellenkeller festhängt.

„Ich bin zufrieden“, sagte Zorn nach dem ersten Punktspiel auf Rasen. Den Auftritt seiner Mannschaft bezeichnete der 47-Jährige als „sehr souverän“. Über weite Strecken war Unterpfaffenhofen die spielbestimmende Elf und ließ defensiv kaum etwas zu. Nach 20 Minuten brachte Zelmat die Gäste in Führung. Der landesligaerfahrene Angreifer war über die gesamte Partie der auffälligste Offensivmann des SCU und immer wieder ein Gefahrenherd. Kurz vor der Pause verpasste Leon Mörtlbauer das 2:0, als sein Schuss nur knapp am Pfosten vorbeistrich.

Nach gut einer Stunde machte Zelmat dann den Deckel drauf. Nach einer Balleroberung am gegnerischen Strafraum zog der 34-Jährige trocken ab und traf zum 2:0. Von Gilching kam danach nicht mehr viel. Unterpfaffenhofen hatte keine Mühe mehr, den Vorsprung sicher über die Zeit zu bringen. (Dirk Schiffner