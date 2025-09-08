„Sehr souverän – hat Spaß gemacht“

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga Hannover 2. Mit einem überdeutlichen 8:0-Heimsieg gegen die SG Blaues Wunder Hannover hat die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski die Tabellenführung untermauert – und dabei einen Gegner abgefertigt, der spielerisch durchaus etwas anzubieten hatte, defensiv aber völlig überfordert war.

Bereits nach fünf Minuten eröffnete Fawaz Fakhri Khiro den Torreigen. Benedict Rahaus (12.) und erneut Fakhri Khiro (21.) erhöhten früh auf 3:0, ehe Pablo Saavedra-Gerke (31.) mit einem satten Weitschuss auf 4:0 stellte. In der zweiten Halbzeit machten die Gastgeber ebenso konzentriert weiter: Wieder traf Rahaus (55.), danach durften sich auch die Joker auf dem Spielbericht eintragen – Luca Tom Mussmann (69.), Patrick Neuhaus (77.) und Tibor Strutzke (85.) sorgten für den Endstand.

„Wir haben jede unserer Chancen genutzt – bis auf eine Hundertprozentige“, sagte Vlaski nach dem Spiel. „Das war sehr souverän.“ Der Trainer lobte die Effektivität seines Teams, das in nahezu allen Phasen des Spiels Torgefahr ausstrahlte: „Da war alles dabei – Standards, ausgespielte Aktionen, Weitschüsse.“

Neben der geschlossenen Mannschaftsleistung ragten erneut einige Spieler heraus. Besonders Fakhri Khiro und Rahaus mit ihren Doppelpack-Leistungen zeigten sich in Topform. Aber auch die Defensive stand sicher – was gegen eine spielstarke, junge Gästemannschaft nicht selbstverständlich war. „Blaues Wunder hat gute Zocker, aber eben auch viele Probleme in der Defensive“, so Vlaski.

Ein Sonderlob gab es für die taktische Reife: Ramlingen traf in gleichmäßigen Abständen, hielt den Druck hoch und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieger aufkommen.

Tabellenführung gefestigt – nächste Aufgabe in Sicht

Mit nun 16 Punkten aus sechs Spielen führt Ramlingen die Liga weiterhin an, bleibt ungeschlagen und stellt mit nur vier Gegentoren die beste Defensive der Liga. Nächster Gegner ist die SpVgg Niedersachsen Döhren – ein Team, das derzeit auf Rang sechs liegt, aber in der Vergangenheit bereits gezeigt hat, dass es Topteams ärgern kann.

Vlaski bleibt deshalb trotz des Kantersiegs bodenständig: „Jetzt beginnt eine neue Woche, und wir bereiten uns auf Döhren vor.“ Nach dem jüngsten Auftritt dürften die Erwartungen an seine Mannschaft kaum kleiner geworden sein.

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – SG Blaues Wunder Hannover 8:0

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Finn Beeneken, Maher Haqi Ismail (68. Luca Tom Mussmann), Servan Duran, Fabijan Feraj, Sebastian Daecke (60. Jeremy Lee Finsel), Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro (68. Hakim Ahmed Hikmat), Tibor Strutzke, Alieu-Badara Njie (60. Bajo Kabiro), Benedict Rahaus (60. Patrick Neuhaus) - Trainer: Darijan Vlaski

SG Blaues Wunder Hannover: Paul Johann Witt (46. Tobias Voigt), Jakob Herrmann, Johannes Baltruweit (20. Daniel Romero-Maguina), Vincent Grannas, Zacharias Bergel, Jonathan Gille (68. Imo Völker), Benett-Luca Bohm (68. Zakariya Abdoun), Naveen Ragu, Julius Jakob (68. Marlon Bernhardt), Joel Lothar Bruns, Lasse Marten Jannsen - Trainer: Leon Erler

Schiedsrichter: Benno Zelzner

Tore: 1:0 Fawaz Fakhri Khiro (5.), 2:0 Benedict Rahaus (12.), 3:0 Fawaz Fakhri Khiro (21.), 4:0 Pablo Saavedra-Gerke (31.), 5:0 Benedict Rahaus (55.), 6:0 Luca Tom Mussmann (69.), 7:0 Patrick Neuhaus (77.), 8:0 Tibor Strutzke (85.)