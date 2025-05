"Sehr, sehr schade": Heiko Dietz nicht mehr Trainer bei Blau-Weiß Köln

Wie der Verein in einer Mitteilung bekanntgab, hatte Dietz vor Kurzem angekündigt, ein Angebot eines höherklassigen Klubs annehmen zu wollen. In Folge dessen entschloss sich die Vereinsführung nach Rücksprache mit dem Team zur sofortigen Trennung. Die verbleibenden Spiele in Liga und Kreispokal bestreitet die Mannschaft unter der Leitung der bisherigen Co-Trainer Sören Schmitz und Maximilian Sternberg, sowie Torwart-Trainer Arne Niermann.

"Wir hatten eine Vereinbarung, die Heiko die Möglichkeit gab, sich höherklassige Angebote anzuhören. Er hat sich entschieden, diese Vereinbarung zu nutzen, was natürlich legitim ist. Mein bevorstehendes Ausscheiden spielte hierbei sicherlich eine Rolle, und Heiko hat sich letztendlich entschieden, das Angebot und die Perspektive anzunehmen", so sportlicher Leiter Raffaelo Wolf, der zum Saisonende sein Amt ebenfalls abgeben wird. Er selbst sei vom Hauptvorstand über diese Entscheidung informiert worden.