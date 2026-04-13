"Sehr, sehr guter Auftritt" - Kästorf siegt souverän in Lengede

Trainer Michele Rizzi zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben gestern ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Haben das Spiel von der ersten Minute an ernst genommen, versucht sehr viel Druck zu machen und waren gut in den Zweikämpfen.“

Gerade in der ersten Halbzeit kontrollierte Kästorf das Spielgeschehen, auch wenn es fußballerisch noch Luft nach oben gab. „Wir haben in der ersten Halbzeit fußballerisch noch nicht so gut funktioniert und noch ein paar Fehler drin gehabt. Es war allerdings auch nicht einfach, weil der Platz natürlich eine Frechheit war. Da bin ich einfach nur froh, dass sich keiner von den Spielern, die auf dem Platz standen, verletzt hat.“ Trotz der schwierigen Bedingungen ließ der SSV defensiv nichts zu: „Aber die Jungs haben das wirklich gut angenommen und in der ersten Halbzeit gar nichts zugelassen.“

Tore im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel wurde Kästorf zielstrebiger. Zunächst vergab Lengede eine gute Chance, dann verfehlte Jannes Drangmeister das Tor, zudem wurde ein Treffer von Marley Oktay wegen Abseits aberkannt. "War sehr sicher kein Abseits." so Rizzi zu der Aktion.