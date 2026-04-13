"Sehr, sehr guter Auftritt" - Kästorf siegt souverän in Lengede

Der SSV Kästorf setzte sich am gestrigen Sonntag auswärts beim SV Lengede mit 3:0 durch und erfüllte damit seine Pflichtaufgabe. Damit gewann man nun sechs direkte Duelle gegen den SVL in Serie.
Trainer Michele Rizzi zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben gestern ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Haben das Spiel von der ersten Minute an ernst genommen, versucht sehr viel Druck zu machen und waren gut in den Zweikämpfen.“
Gerade in der ersten Halbzeit kontrollierte Kästorf das Spielgeschehen, auch wenn es fußballerisch noch Luft nach oben gab. „Wir haben in der ersten Halbzeit fußballerisch noch nicht so gut funktioniert und noch ein paar Fehler drin gehabt. Es war allerdings auch nicht einfach, weil der Platz natürlich eine Frechheit war. Da bin ich einfach nur froh, dass sich keiner von den Spielern, die auf dem Platz standen, verletzt hat.“ Trotz der schwierigen Bedingungen ließ der SSV defensiv nichts zu: „Aber die Jungs haben das wirklich gut angenommen und in der ersten Halbzeit gar nichts zugelassen.“
Nach dem Seitenwechsel wurde Kästorf zielstrebiger. Zunächst vergab Lengede eine gute Chance, dann verfehlte Jannes Drangmeister das Tor, zudem wurde ein Treffer von Marley Oktay wegen Abseits aberkannt. "War sehr sicher kein Abseits." so Rizzi zu der Aktion.
In der Schlussphase belohnte sich Kästorf dann für den Aufwand: Jannes Drangmeister brachte sein Team in der 67. Minute in Führung, ehe Leander Petry per Foulelfmeter (70.) auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Drangmeister (79.) zum 3:0-Endstand. Zusammen schossen die Beiden nun 39 der 61 Saisontore.
Rizzi zog ein klares Fazit: „Die Jungs sind weiter dran geblieben, haben dann noch drei Tore erzielt und dann auch weiterhin nichts zugelassen. Deswegen war das wirklich ein sehr, sehr guter Auftritt von den Jungs und wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt.“
Kästorf holte fünf Siege aus den vergangenen sechs Partien und bleibt weiterhin auf einem guten fünften Platz. Lengede bleibt abgeschlagen auf Rang 15.