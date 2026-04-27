"Sehr, sehr guter Auftritt" - Kästorf schlägt Sülbeck/Immensen klar

Trainer Michele Rizzi zeigte sich nach der Partie entsprechend zufrieden: „Wir haben sehr gut angefangen und haben die ersten 30 Minuten hoch konzentriert dominiert.“

Die frühe Führung durch Leander Petry (5.) gab die Richtung vor. Kästorf blieb am Drücker und erhöhte durch Noah Mamalitsidis (21.) sowie erneut Petry (30.) auf 3:0. Die Hausherren hatten sogar noch weitere Möglichkeiten. „Wir hätten das Ergebnis da schon höher stellen können.“

Nach der Pause einen Gang runter geschaltet

Nach dem Seitenwechsel nahm der Gastgeber etwas Tempo raus, ohne jedoch die Kontrolle zu verlieren. „In der zweiten Halbzeit haben wir schon ziemlich Gas rausgenommen. Aus meiner Sicht ein bisschen zu früh“, erklärte Rizzi. Dennoch blieb Kästorf gefährlich und stellte durch Petry (62.) auf 4:0. Für den besten Torjäger der Liga war es bereits das 26. Saisontor.