"Sehr, sehr guter Auftritt" - Kästorf schlägt Sülbeck/Immensen klar

Der SSV Kästorf hat im Heimspiel gegen den FC Sülbeck/Immensen einen klaren 4:0-Erfolg eingefahren und dabei vor allem in der ersten Halbzeit überzeugt. Nach dem 7:0 im Hinspiel, konnte Kästorf also auch das Rückspiel deutlich gewinnen.
Trainer Michele Rizzi zeigte sich nach der Partie entsprechend zufrieden: „Wir haben sehr gut angefangen und haben die ersten 30 Minuten hoch konzentriert dominiert.“
Die frühe Führung durch Leander Petry (5.) gab die Richtung vor. Kästorf blieb am Drücker und erhöhte durch Noah Mamalitsidis (21.) sowie erneut Petry (30.) auf 3:0. Die Hausherren hatten sogar noch weitere Möglichkeiten. „Wir hätten das Ergebnis da schon höher stellen können.“
Nach dem Seitenwechsel nahm der Gastgeber etwas Tempo raus, ohne jedoch die Kontrolle zu verlieren. „In der zweiten Halbzeit haben wir schon ziemlich Gas rausgenommen. Aus meiner Sicht ein bisschen zu früh“, erklärte Rizzi. Dennoch blieb Kästorf gefährlich und stellte durch Petry (62.) auf 4:0. Für den besten Torjäger der Liga war es bereits das 26. Saisontor.
Unterm Strich stand ein souveräner Auftritt, den der Trainer klar einordnete: „Insgesamt war das ein sehr, sehr guter Auftritt und natürlich ein top Start.“
Mit Blick auf die kommenden Aufgaben richtet sich der Fokus bereits nach vorne: Für Kästorf steht eine intensive Phase mit zwei englischen Wochen an. Vorerst ist man aber super in Form und gewann das vierte Spiel in Serie, wodurch man auf Rang drei sprang und Bleckenstedt überholte.