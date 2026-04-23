„Sehr, sehr gute zweite Halbzeit“: Chancen bleiben ungenutzt

Die Partie begann mit Vorteilen für SCW Göttingen. Trainer Endrik Heberling sah den besseren Start beim Gegner: „Den besseren Start des Spiels erwischt Weende.“ In der Anfangsviertelstunde erspielten sich die Gäste zwei klare Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. „Unser Torwart pariert da sehr gut in den beiden Szenen“, sagte Heberling.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verlor das Spiel an Struktur. „Der weitere Verlauf der ersten Halbzeit verflachte dann etwas“, ordnete Heberling ein. Zwar kam Weende weiterhin zu Ballgewinnen, konnte daraus jedoch keine klaren Chancen entwickeln. Gleichzeitig arbeitete sich der TSV Landolfshausen/Seulingen zunehmend in die Partie: „Wir sind dann auch besser ins Spiel reingekommen, zumindest dann auch mit Halbchancen uns ans gegnerische Tor herangetastet.“

Zur Pause reagierten die Gastgeber taktisch. „Wir haben in der Halbzeit den Ballbesitz ein bisschen angepasst und das ein oder andere in unserem Offensivspiel verändert“, erklärte Heberling. Die Anpassungen zeigten Wirkung: „Wir haben die zweite Halbzeit dann eine wesentliche Leistungssteigerung auf den Platz gebracht, wo das Spiel wirklich auf unsere Seite gezogen wurde.“

Der TSV Landolfshausen/Seulingen übernahm die Kontrolle, minimierte eigene Ballverluste und unterband die Umschaltmomente des Gegners. „Wir konnten das Spiel und gerade den Ballbesitz auf unsere Seite ziehen“, sagte Heberling. Die klareren Chancen lagen nun auf Seiten des Tabellenführers, blieben jedoch ungenutzt.

Mit Blick auf den gesamten Spielverlauf zog Heberling ein differenziertes Fazit: „Am Ende haben wir vielleicht auch Glück, in der ersten Halbzeit nicht in Rückstand zu geraten.“ Gleichzeitig sah er seine Mannschaft nach der Pause näher am Sieg: „Durch die sehr, sehr gute zweite Halbzeit waren wir am Ende wesentlich näher am Sieg als der Gegner.“ Dass kein Treffer gelang, bewertete er kritisch: „Es ist ein bisschen schade, dass wir es am Ende nicht geschafft haben, den Ball über die Linie zu drücken.“

In der Tabelle bleibt der TSV Landolfshausen/Seulingen mit 57 Punkten an der Spitze. Da Hainberg sein Spiel verlor, bleibt der Vorsprung bestehen. SCW Göttingen hält Rang drei. Bemerkenswert: Der Tabellenführer ist im vierten Duell in Folge gegen SCW Göttingen ungeschlagen.

Am Sonntag steht für den TSV Landolfshausen/Seulingen das Auswärtsspiel beim RSV Göttingen an. SCW Göttingen tritt zeitgleich bei SG Werratal 2000 an.