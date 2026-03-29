"Sehr, sehr bitter" - Vorsfelde schlägt Volkmarode in Halbzeit zwei

– Foto: L. Höthke & J. Jansen

Der SSV Vorsfelde hat sich mit 5:1 gegen den SC Rot-Weiß Volkmarode durchgesetzt. Während die erste Halbzeit noch ausgeglichen verlief, entschieden die Gastgeber die Partie nach dem Seitenwechsel deutlich für sich.

Volkmarodes Trainer Collin Gerstung sah zunächst eine offene Begegnung: „ In der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten, aber auch nichts Zwingendes. Wenn wir es aber ein bisschen besser und cleverer ausspielen, haben wir vielleicht die Chance, mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen.“ Dennoch ging das Remis zur Pause "in Ordnung."

„Nach der Halbzeit wussten wir, dass Vorsfelde natürlich mehr investieren wird“, so Gerstung. Trotz ordentlicher Gegenwehr kippte das Spiel durch zwei Kontersituationen: Mahmud Chaaban (55.) und Nicolas Mokry (59.) sorgten per Doppelschlag für die Führung des Tabellenführers. Volkmarode reagierte mit dem schnellen Anschlusstreffer durch Omar Romdhani (61.), was kurzfristig Hoffnung brachte: „Da war noch mal wieder ein bisschen Mut da und der Glaube vielleicht noch mal was mitnehmen zu können.“ Doch Vorsfelde schlug erneut zurück und stellte durch Lucas Friedrich (69.) auf 3:1 und somit den alten Abstand wieder her.