"Sehr, sehr bitter" - Vorsfelde schlägt Volkmarode in Halbzeit zwei

Der SSV Vorsfelde hat sich mit 5:1 gegen den SC Rot-Weiß Volkmarode durchgesetzt. Während die erste Halbzeit noch ausgeglichen verlief, entschieden die Gastgeber die Partie nach dem Seitenwechsel deutlich für sich.
Volkmarodes Trainer Collin Gerstung sah zunächst eine offene Begegnung: „ In der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten, aber auch nichts Zwingendes. Wenn wir es aber ein bisschen besser und cleverer ausspielen, haben wir vielleicht die Chance, mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen.“ Dennoch ging das Remis zur Pause "in Ordnung."
„Nach der Halbzeit wussten wir, dass Vorsfelde natürlich mehr investieren wird“, so Gerstung. Trotz ordentlicher Gegenwehr kippte das Spiel durch zwei Kontersituationen: Mahmud Chaaban (55.) und Nicolas Mokry (59.) sorgten per Doppelschlag für die Führung des Tabellenführers.
Volkmarode reagierte mit dem schnellen Anschlusstreffer durch Omar Romdhani (61.), was kurzfristig Hoffnung brachte: „Da war noch mal wieder ein bisschen Mut da und der Glaube vielleicht noch mal was mitnehmen zu können.“ Doch Vorsfelde schlug erneut zurück und stellte durch Lucas Friedrich (69.) auf 3:1 und somit den alten Abstand wieder her.
Für Diskussionen sorgte anschließend ein Handelfmeter: "Den kann man geben, aber die Entscheidung ist auf jeden Fall schwierig.“, erklärte Gerstung. Dennis Dubiel verwandelte zum 4:1 (73.) und entschied damit die Partie. Kurz vor Schluss erhöhte ein Eigentor von Björn Methner (90.) auf 5:1.
Das deutliche Ergebnis empfand Gerstung als zu hoch: „Aufgrund der ersten Halbzeit würde ich sagen, dass es zu hoch ist.“ Dennoch erkannte er die Qualität des Gegners an: „am Ende hat man allerdings auch gemerkt, dass es eben eine Spitzenmannschaft ist, die unbedingt will.“
"Es ist dennoch sehr, sehr bitter, sehr, sehr ärgerlich und tut natürlich auch weh.“ Nun richtet sich der Blick nach vorne und man hofft, die herbe Niederlage schnell abzuschütteln, denn am Ostermontag geht es gegen die SVG Göttingen weiter. Vorsfelde hingegen profitierte davon, dass keiner der direkten Konkurrenten siegte und zeigte, dass man die Rückkehr in die Oberliga forciert.