"Sehr, sehr bitter" - VfB Hallbergmoos lädt FC Gundelfingen ein Strittige Entscheidungen gegen Vorletzten

Den nächsten Nackenschlag mussten die Fußballer des VfB Hallbergmoos in Gundelfingen hinnehmen. Dabei ließ das Team in Hälfte eins zu viele Chancen liegen.

Hallbergmoos – In den vergangenen Wochen kam immer wieder die Frage auf, ob beim kriselnden Bayernligisten VfB Hallbergmoos jeder alles für die Wende gibt. In Gundelfingen stimmte eigentlich vieles – bis auf das Ergebnis. Bei der 1:3 (1:0)-Schlappe war der Vorletzte das bessere Team, machte zu wenig aus seinen Vorteilen und schlug sich am Ende selbst. Allerdings gab es einige strittige Schiedsrichter-Entscheidungen.

Insbesondere in der ersten Halbzeit war der VfB der Chef im Ring. Mit enormem Laufeinsatz attackierte die Mannschaft die Gundelfinger früh und brachte die biederen Gastgeber immer wieder in Schwierigkeiten. Die Hallbergmooser schlugen jedoch zu wenig Kapital aus ihren Ballgewinnen, nach denen dank schnellem Umschalten auf Offensive sofort Gefahr aufkam. Eine 2:0- oder 3:0-Pausenführung wäre möglich und auch verdient gewesen. Der Treffer von Simon Werner nach Pass von Fabian Diranko war schön herausgespielt (13.). Gundelfingen hatte in den ersten 45 Minuten keine ernsthafte Torchance.

Selbst die Hausherren waren vom Elfmeterpfiff überrascht

In Hälfte zwei kontrollierten die Hallbergmooser weiter das Geschehen. Es deutete wenig bis gar nichts darauf hin, dass die Partie kippen könnte. Doch nach einer Stunde gab es einen Foulelfmeter, den Spielertrainer Matthias Strohmaier versucht haben soll: „Ich habe nur gegrätscht, um den Ball zu blocken. Dann ist der Spieler in mich reingelaufen.“ Selbst die Hausherren waren vom Pfiff überrascht, Manuel Müller nahm das Präsent dennoch dankend an.

