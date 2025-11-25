"Sehr, sehr bitter" - Northeim schlägt Volkmarode und beendet Krise

Volkmarode war zunächst gut in der Partie und setzte den ersten Abschluss des Spiels. Doch wie schon in den Wochen zuvor brachten individuelle Fehler den Gegner zurück ins Spiel. Beim 1:0 spielte ein Volkmaroder Innenverteidiger einen Rückpass direkt in die Füße von Northeims Stürmer – „erstes Geschenk“, wie Gerstung es formulierte. Kurz darauf folgte das 2:0 nach einer Ecke, bei der „einfach eine miserable Zuteilung“ herrschte. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Florian Wendt immerhin der wichtige Anschluss zum 2:1 zum psychologisch wertvollem Zeitpunkt.

Mit neuem Schwung kam der Aufsteiger aus der Kabine, doch die Hoffnung hielt nur Sekunden. Direkt nach Wiederanpfiff sorgte ein individueller Fehler nach langem Ball dafür, dass Raphael Peinemann alleine aufs Tor zulief und den alten Abstand wieder herstellte. Die Gäste zeigten Moral, übernahmen mehr Spielanteile und kam zu einigen Halbchancen, doch Northeim verzögerte geschickt das Spieltempo und brachte jede Möglichkeit zur Unterbrechung ins Spiel.

In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent. Ein Volkmaroder Abschluss wurde von der Linie geklärt, bevor Marvin Thurau in der 92. Minute nach einem Freistoß zum 3:2 traf. Die Rot-Weißen warfen alles nach vorn, kassierte jedoch nach einem Konter das entscheidende 4:2. Gerstung ärgerte besonders die wiederkehrenden Muster: „Wir zahlen zu viel Lehrgeld, sind zu naiv und unsere Fehler werden zu schnell bestraft – und auf der anderen Seite schaffen wir es nicht, Fehler des Gegners gleichermaßen zu bestrafen.“

Auch wenn die Tabellensituation nach dieser Niederlage angespannt ist, verliert der Coach nicht den Blick nach vorn: „Sehr, sehr bitter, wieder null Punkte mitten im Abstiegskampf – aber die Saison ist noch super lang und alles ist noch drin.“ Für Northeim hingegen war der Heimsieg immens wichtig. Nach sieben sieglosen Spielen gab es wieder einen Dreier, der auch tabellarisch wichtig war. Die Eintracht sprang auf Rang acht und hat nun fünf Punkte Vorsprung vor Volkmarode.

Weiter geht es dann für Northeim am Samstag bei Vahdet. Volkmarode empfängt einen Tag später dann die SVG Göttingen. Ob diese Spiele stattfinden, steht allerdings noch in den Sternen. Das Wetter muss mitspielen.