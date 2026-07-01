„Sehr ordentlich" – Garching hält eine Stunde gegen Bayernligisten mit

Der VfR Garching testete gegen Wasserburg. – Foto: Johannes Traub

Bezirksligist VfR Garching verliert sein Testspiel beim TSV Wasserburg mit 0:3. Nach dem 0:1 in der 59. Minute war der Klassenunterschied nicht mehr zu übersehen.

Für den Fußball-Bezirksligisten VfR Garching war vor dem Testspiel beim Bayernliga-Aufsteiger TSV Wasserburg klar, dass man würde leiden müssen und nicht die Sterne vom Himmel holen kann. Bei der 0:3 (0:0)-Niederlage verkaufte man sich durchaus teuer, hatte aber auch Glück.

„Wir sehen das Spiel so ein bisschen als Konditionseinheit“, sagt der Garchinger Trainer Mike Niebauer und gab später auch zu, dass seine Mannschaft mit dem Ergebnis gut bedient war. Nach dem Wasserburger Führungstreffer von Josef Stellner (59.) war eine halbe Stunde lang der Unterschied von zwei Klassen deutlich zu sehen. Da konnten die Garchinger dann auch körperlich nicht mehr ganz mithalten. Adrian Lechner (65.) und Daniel Kononenko (89.) legten die weiteren Treffer nach.