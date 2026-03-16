„Sehr kontrolliert gespielt“, SCW Göttingen gewinnt 4:0

Für Steffen Claaßen war der Erfolg vor allem das Ergebnis einer souveränen Spielweise: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, wir haben sehr kontrolliert gespielt.“

Die Gastgeber dominierten die Partie über weite Strecken. Steffen Claaßen beschrieb den Spielverlauf deutlich: „Wir haben viel Ballbesitz gehabt und immer eine gute Absicherung.“ Gefährlich wurde der Gegner nur selten: „Der Gegner hatte mehr oder weniger einen Pfostenschuss, nur aus der Distanz, aus 20 Metern.“

Ansonsten bestimmte der SCW Göttingen das Geschehen und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten. „Wir haben viele Chancen gehabt.“

Kurz vor der Pause fiel die verdiente Führung. In der 37. Minute traf Ingmar Peters zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel baute Maikel König in der 54. Minute den Vorsprung auf 2:0 aus.

Nur neun Minuten später schlug erneut Ingmar Peters zu und erhöhte auf 3:0 (63.). Der Angreifer krönte seine starke Leistung schließlich kurz vor Schluss: In der 88. Minute traf Ingmar Peters erneut und stellte den 4:0-Endstand her.

Trainer Steffen Claaßen sah den Sieg auch in dieser Höhe als gerechtfertigt an: „Deswegen haben wir auch völlig verdient, auch in der Höhe, 4:0 gewonnen.“

Der Erfolg hat für den SCW Göttingen zusätzliche Bedeutung, denn er gelang auf heimischem Platz. Steffen Claaßen betonte: „Auf unserem heimischen Kunstrasen haben wir die Serie ausgebaut.“

Mit nun 35 Punkten bleibt der SCW Göttingen in der Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 4 auf dem dritten Platz hinter dem TSV Landolfshausen/Seulingen und dem SC Hainberg. Die SG Niedernjesa v.1925 steht mit 16 Punkten weiterhin auf Rang 13.

Für Steffen Claaßen überwog nach dem Spiel vor allem die Zufriedenheit: „Wir können, glaube ich, sehr zufrieden sein mit dem Spiel.“

Am kommenden Spieltag tritt der SCW Göttingen beim RSV Göttingen an, während die SG Niedernjesa v.1925 den SV Groß Ellershausen-Hetjershausen empfängt.