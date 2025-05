„Sehr herausfordernd“: Alternerding in der Relegation ohne Bachmaier – Bilalli fraglich

„Die Aufgabe wird sehr herausfordernd, denn von den zwölf Releganten werden nur drei Teams im nächsten Jahr wieder in der Bezirksliga zu finden sein“, sagt der Altenerdinger Trainer Pedro Locke. Wenn sich die SpVgg gegen Habach in Hin- und Rückspiel durchsetzt, geht‘s weiter gegen den Sieger aus der Partie Feldmoching/Neuhadern.

Der Aufsteiger hat nach dem 0:0 in Peterskirchen den direkten Klassenerhalt verpasst, die Kreisliga droht. Am Dienstag geht‘s im Hinspiel der ersten Relegationsrunde zum ASV Habach. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Gegner Habach hat die Bezirksliga-Gruppe Süd auf dem vorletzten Platz abgeschlossen. Schon im Vorjahr glückte der Klassenerhalt in der Relegationsrunde, als man Sulzemoos mit einem Sieg nach Elfmeterschießen in die Kreisliga schickte.

Der ASV hat aber auch negative Erfahrungen hinter sich, denn gleich dreimal verfehlte er in der Relegation den Aufstieg. Vergangenes Jahr wurde Torhüter Tobias Fröhlich zum Helden, verwandelte er doch den entscheidenden Elfmeter, ehe er dann seinen Rücktritt erklärte. Sein Nachfolger Noah Praczek, der aus der Jugend des SV Murnau zum ASV stieß, aber am Wochenende wegen einer Fingerverletzung aussetzen musste, hatte in der gerade abgelaufenen Saison ein schweres Amt, musste er insgesamt 81 Gegentreffer hinnehmen.

Auch Locke kennt diese Statistik, lässt sich aber davon nicht blenden, „denn in diesen entscheidenden Spielen gelten andere Gesetze“. Auswärts hofft Locke heute „auf ein Ergebnis, das uns für das Rückspiel am Samstag alle Chancen offenhält“. Die Sperre Lockes nach seinem Platzverweis im Derby beim FC Langengeisling ist abgelaufen, sodass er heute wieder an der Seitenlinie coachen wird.

Youngster Jannik Obermaier könnte auflaufen

Ob Torjäger Leart Bilalli auflaufen kann, ist noch fraglich, denn er verletzte sich am Samstag in Peterskirchen, sodass sich sein Einsatz wohl erst beim Aufwärmen entscheiden wird. In jedem Fall müssen die Veilchen auf Thomas Bachmaier verzichten, denn seine Verletzung, die er sich ebenfalls im finalen Saisonspiel zugezogen hat, lässt einen Einsatz keinesfalls zu. Aus diesem Grund könnte A-Jugendspieler Jannik Obermaier nachrücken.

ASV-Trainer Korbinian Gerg berichtet, dass „wir aus dem Vollen schöpfen können“. Letztlich erweist es sich nun als Vorteil, dass für den ASV die Relegationsteilnahme schon seit Langem feststand, „denn dadurch konnten wir unsere angeschlagenen Spieler schonen“, berichtet Gerg, der wohl auch wieder auf Praczek zurückgreifen kann. Bei der SpVgg drückt der Schuh aktuell in der Offensive, sodass man in den letzten drei Spielen ohne Treffer geblieben ist. „Aber die Leistung in Peterskirchen und auch die Comebacks von Wiam Takruri, Leo Tunjic und Matthias Loher haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, uns Chancen herauszuspielen – doch nun gilt es, diese auch zu verwerten“, hofft Locke. Das Rückspiel steigt dann am Samstag um 15 Uhr. (anh)

⇥Tipp: 2:1 für Altenerding