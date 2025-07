„Sehr gute Spielkontrolle“: Vizemeister TSV Buchbach gewinnt zum Auftakt

Vizemeister TSV Buchbach ist in die neue Spielzeit der Regionalliga erfolgreich gestartet: Die Rot-Weißen besiegten am Sonntag die SpVgg Hankofen-Hailing mit 3:0 Toren.

„Ein verdienter Erfolg für uns. Wir hatten insgesamt sehr gute Spielkontrolle“, freute sich Trainer Aleksandro Petrovic über den Auftaktsieg.

Vor knapp 850 Zuschauer waren die Hausherren von der ersten Minute an die aktivere Mannschaft, die sich nicht lange in die Partie reintasten musste, und bereits in der 4. Minute die erste dicke Chance durch Albano Gashi hatte. Er brachte aber nach Zuspiel von Tobias Heiland nicht genug Druck hinter die Kugel, sodass die „Dorfbuam“ den Ball noch von der Linie schlagen konnten.