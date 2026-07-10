»Sehr gut aufgestellt«: Schaufling komplettiert Trainergespann

Der sportliche Leiter Tobias Sigl (von links), Spielertrainer Sven Pertler, Neu-Spielertrainer Alex Stadler, Teammanager Martin Höcker und 1. Vorsitzender Helmut Groll. – Foto: Verein

Der SV Schaufling veranstaltet an diesem Wochenende sein traditionelles Sommerfest und kann pünktlich zu den Feierlichkeiten eine wichtige Personalie vermelden: mit Alexander Stadler (36) konnte der Klub kurz vor dem Saisonstart in der A-Klasse Lalling einen zweiten Spielertrainer verpflichten. Der Offensivakteur kommt vom künftigen Ligarivalen SV Schöllnach und bildet in Schaufling gemeinsam mit Sven Pertler (36) das Trainergespann.

"Wir sind sehr froh, dass sich Alex für uns entschieden hat. Das Gespräch zwischen Verein, Alex und Sven war von Anfang sehr gut und es hat einfach gepasst. Mit dem Trainerduo Pertler/Stadler sehen wir uns sehr gut aufgestellt", lässt der sportliche Leiter Tobias Sigl verlauten.

Defensivspezialist Pertler, der nach überstandener Verletzung wieder auf dem Platz steht, hatte das Team um Kapitän Patrick Steininger in der Winterpause übernommen und die Saison 2025/26 in der A-Klasse Deggendorf auf Rang vier abgeschlossen. In der kommenden Spielzeit gehen Kerschl, Pauli, Ferstl und Co. in der neu gegründeten A-Klasse Lalling an den Start. Mit der Stadler-Verpflichtung erhofft man sich nach den Verlusten von Tobias Wittenzellner (Karriereende) und Lassana Doucoure (pausiert) vor allem in der Offensive neuen Aufschwung.