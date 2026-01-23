Josef Bresigke blickt optimistisch auf die Rückrunde mit dem FC Einheit Rudolstadt II. – Foto: © Achim Freund

"Sehr großer Sprung" Als Aufsteiger hat sich der FC Einheit Rudolstadt II in der Landesklasse, Staffel 1, in der Hinrunde ordentlich behauptet. Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 Rudolstadt II Josef Bresigke

Die Oberliga-Reserve, die im Sommer den verdienten Aufstieg feiern durfte, überwintert mit 19 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz – ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann, insbesondere im Vergleich mit den weiteren Neulingen der Liga.

Einheit-Cheftrainer Josef Bresigke blickt insgesamt zufrieden auf die ersten Monate nach dem Aufstieg zurück. „Es war eine relativ ereignisreiche Zeit“, so der 34-Jährige, der auch den Rücktritt von Vorgänger Ronny Schneider einordnet. „Zuvor hatten wir zwei sehr erfolgreiche Jahre, in denen es stetig bergauf ging. Dass wir nun in der Landesklasse die eine oder andere Niederlage mehr bekamen, ist normal.“ Trotzdem könne seine Mannschaft mit der Hinrunde zufrieden sein. „Wir stehen mit 19 Punkten auf einem ordentlichen zehnten Platz. Punktetechnisch sind wir die stärkste Mannschaft unter den Aufsteigern. Wenn man sieht, wie sich Neulinge in den letzten Jahren geschlagen haben, stehen wir gut da. Aber man merkt schon, dass es ein sehr großer Sprung ist.“

Großer Sprung in Tempo und Qualität Dieser Sprung macht sich laut Bresigke in mehreren Bereichen bemerkbar: „In der Landesklasse geht alles viel schneller – sowohl von den Füßen als auch vom Kopf her. Auch taktisch und technisch ist die Liga stärker und insgesamt professioneller aufgestellt.“ Positiv sei jedoch, dass mehr Fußball gespielt werde. „Man kann vielleicht sagen, dass anstelle des klassischen Breitensports nun gehobener Breitensport regiert.“ Nicht alles lief jedoch reibungslos. Besonders ärgerlich seien die Punktverluste gegen direkte Mitaufsteiger gewesen. Zudem habe die Mannschaft nach dem guten Saisonstart lernen müssen, mit Rückschlägen umzugehen. „Man hat gespürt, dass es für die Jungs nach dem guten Saisonstart schwer war, auch mal Rückschläge zu akzeptieren. Das wird auch die Aufgabe sein, diese Akzeptanz zu finden.“