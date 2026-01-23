Die Oberliga-Reserve, die im Sommer den verdienten Aufstieg feiern durfte, überwintert mit 19 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz – ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann, insbesondere im Vergleich mit den weiteren Neulingen der Liga.
Einheit-Cheftrainer Josef Bresigke blickt insgesamt zufrieden auf die ersten Monate nach dem Aufstieg zurück. „Es war eine relativ ereignisreiche Zeit“, so der 34-Jährige, der auch den Rücktritt von Vorgänger Ronny Schneider einordnet. „Zuvor hatten wir zwei sehr erfolgreiche Jahre, in denen es stetig bergauf ging. Dass wir nun in der Landesklasse die eine oder andere Niederlage mehr bekamen, ist normal.“
Trotzdem könne seine Mannschaft mit der Hinrunde zufrieden sein. „Wir stehen mit 19 Punkten auf einem ordentlichen zehnten Platz. Punktetechnisch sind wir die stärkste Mannschaft unter den Aufsteigern. Wenn man sieht, wie sich Neulinge in den letzten Jahren geschlagen haben, stehen wir gut da. Aber man merkt schon, dass es ein sehr großer Sprung ist.“
Dieser Sprung macht sich laut Bresigke in mehreren Bereichen bemerkbar: „In der Landesklasse geht alles viel schneller – sowohl von den Füßen als auch vom Kopf her. Auch taktisch und technisch ist die Liga stärker und insgesamt professioneller aufgestellt.“ Positiv sei jedoch, dass mehr Fußball gespielt werde. „Man kann vielleicht sagen, dass anstelle des klassischen Breitensports nun gehobener Breitensport regiert.“
Nicht alles lief jedoch reibungslos. Besonders ärgerlich seien die Punktverluste gegen direkte Mitaufsteiger gewesen. Zudem habe die Mannschaft nach dem guten Saisonstart lernen müssen, mit Rückschlägen umzugehen. „Man hat gespürt, dass es für die Jungs nach dem guten Saisonstart schwer war, auch mal Rückschläge zu akzeptieren. Das wird auch die Aufgabe sein, diese Akzeptanz zu finden.“
Angesichts der engen Tabellenkonstellation bleibt Wachsamkeit das Gebot der Stunde. „Man muss schauen, wie die halbe Liga, dass man nicht unten reinrutscht. Jeder kann jeden schlagen“, erklärt Bresigke. Das habe sich unter anderem daran gezeigt, dass Rudolstadt II Tabellenführer Jena-Zwätzen bezwingen konnte, während es gegen Teams aus dem unteren Tabellenbereich Niederlagen setzte. Das klare Saisonziel bleibt dennoch bestehen: der Klassenerhalt.
Ein herausragender Einzelspieler sei schwer auszumachen, betont der Trainer. „Wir kommen über unsere Geschlossenheit.“ Eine Ausnahme bilde Torhüter Erik Rößler, der mit starken Leistungen – insbesondere in Jena-Zwätzen – wichtige Punkte festhielt. Insgesamt hätten jedoch mehrere Akteure eine positive Entwicklung genommen.
Personell geht Einheit Rudolstadt II nahezu unverändert in die Rückrunde. Ein geplanter Neuzugang kam nicht zustande, da der abgebende Verein keine Freigabe erteilte. Zudem verlässt Sedat Basak den Verein in Richtung Teichel, hatte jedoch bereits zuletzt nicht mehr zum Kader gehört. „Die Jungs haben das Niveau, unser Ziel zu erreichen“, zeigt sich Bresigke überzeugt.
Der Vorbereitungsstart ist für Dienstag, den 13. Januar, angesetzt. Fünf Testspiele sind geplant, ehe am 7. Februar (14 Uhr) das Nachholspiel gegen die Eurotrink Kickers ansteht. Der reguläre Rückrundenstart folgt am 21. Februar 2026 mit der Auswärtspartie beim SC 03 Weimar.