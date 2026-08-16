Sehr früher „Auftakt zur Niederlage“: SV Raisting kassiert Tor nach 42 Sekunden

Szene mit Maurus Miller und Marius Suchanoff – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Raisting kassiert beim TSV Moorenweis bereits nach 42 Sekunden das 0:1. Trotz Ausgleichs in der zweiten Hälfte verliert der Gast am Ende mit 1:2.

So ganz war sich Peter Bootz nicht schlüssig, wie er die 1:2 (1:1)-Pleite seiner Mannschaft beim TSV Moorenweis bewerten sollte. „Vielleicht ist es ein Lerneffekt“, mutmaßte der Trainer des SV Raisting. Sicher ist hingegen, dass beim Aufsteiger aus der Kreisliga wesentlich mehr als eine Niederlage möglich gewesen wäre. Dass die Kicker vom Ammersee ihre zweite Saisonpleite in Serie einstecken mussten, bedeutete für den Coach jedenfalls eine glatte Enttäuschung: „Wir wollten gewinnen.“

Dass es mit dem dritten Sieg der laufenden Bezirksliga-Runde nicht klappte, lag auch am frühen Gegentreffer, den Dominik Widemann bereits nach handgestoppten 42 Sekunden erzielte. Es fing nicht gut für die Gäste an und es ging ähnlich holprig weiter, bis Schiedsrichter Michael Krug die Akteure zum ersten Mal zur Trinkpause einlud. „Wir haben bis dahin das Spiel total verschlafen“, monierte Bootz. „Wir waren bei den hohen Temperaturen nicht bereit, so zu arbeiten, wie es nötig gewesen wäre.“ Der Coach erkannte im frühen 0:1 „den Auftakt zur Niederlage“. Schleierhaft blieb ihm jedoch, warum sein Team nicht die gebotenen 100 Prozent Leistungsbereitschaft an den Tag legte, die eigentlich nötig gewesen wären, um die Partie für sich zu entscheiden. An der Mentalität lag es jedenfalls nicht und auch das junge Alter mancher seiner Kicker sah der Übungsleiter nicht als zwingenden Grund an. Eines war jedoch evident. „Wir haben zu viele Fehler gemacht“, berichtete der Trainer.

SVR hat das Momentum

Dabei führte kein gerader Weg in die Niederlage. Die Partie hätte nach der Pause auch ganz anders laufen können. Sein Ensemble spielte endlich so, wie sich das Bootz erwartet hatte, und schaffte Mitte der zweiten Hälfte durch Luca Sigl auch den verdienten Ausgleich. „Wir hatten das Momentum“, rechnete der Übungsleiter fest damit, dass seine Mannschaft die Begegnung nun auf ihre Seite ziehen würde. Dass es nicht so kam, lag vielleicht auch an den hochsommerlichen Temperaturen, die der Mannschaft in der 78. Minute die Konzentration raubten. „Wir waren unaufmerksam gewesen“, hielt Bootz den entscheidenden Treffer von Patrick Saur für vermeidbar. Dass der Neuling am Ende triumphierte, machte den Coach nachdenklich. „Ansonsten müssen wir uns steigern, sonst wird es zäh bis Weihnachten.“

Schon die nächsten Wochen versprechen äußerst fordernd zu werden. Zunächst geht es am Mittwoch (18.30 Uhr) auf heimischem Rasen gegen einen Titelaspiranten. Der FC Penzberg weckt Erinnerungen an Johannes Franz, der in den vergangenen acht Jahren als Trainer den Sportverein betreut und nachhaltig geprägt hat. Danach geht es auswärts gegen den TSV Gilching. „Wir werden 100 Prozent plus x geben müssen“, schwört Bootz seine Mannschaft schon mal auf die kommenden Aufgaben ein. Vielleicht kühlt es bis dahin auch noch ein bisschen ab.