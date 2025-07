"Sehr fleißig": Oberliga-Aufsteiger holt Japaner ins Torwartteam

Sowohl beim 2:1-Sieg beim Landesligisten DV Solingen als auch beim 0:1 gegen den SC Obersprockhövel war Goto als Gastspieler je eine Halbzeit im Tor, ehe die TSG Sprockhövel Nägel mit Köpfen machte und Goto die weiteren Vorbereitungsspiele mit dem Oberliga-Aufsteiger absolvierte.

Zuletzt spielte Soichiro Goto für den Niederrhein-Oberligisten TVD Velbert, mit dem er in die Landesliga abstieg. In Velbert war der Goto die etatmäßige Nummer zwei und absolvierte in der abgelaufenen Saison acht Spiele. Der Japaner ist seit 2022 in Deutschland und spielte zwei Saisons zuvor für den Landesligisten SC Düsseldorf-West. Ausgebildet wurde er auf dem Kyushu Sports College aus der Präfektur Oita im Süden Japans.