Sehr erfreulich: Deutlich mehr Zuschauer in der Regionalliga Bayern Im Schnitt fast 200 Fans mehr kommen zu den Spielen der höchsten Amateurklasse Bayerns

Die Regionalliga Bayern darf sich über ein dickes Zuschauerplus freuen. Besuchten in der Saison 2021/22 im Schnitt noch 608 Fans die Stadien, sind es in dieser Saison 799 Zuschauer im Durchschnitt. Großen Anteil daran haben die beiden Zugpferde und Titelfavoriten SpVgg Unterhaching und der FC Würzburger Kickers. Aber auch die Aufsteiger aus Ansbach, Vilzing und Hankofen freuen sich über regen Zuschauerzuspruch und tragen zum guten Abschneiden bei.

So sieht die Zuschauertabelle der Regionalliga Bayern aus

1. Würzburger Kickers (Flyeralarm-Arena) 2.372 Zuschauer im Schnitt

2. SpVgg Unterhaching (Sportpark Unterhaching) 1.982

3. Viktoria Aschaffenburg (Stadion am Schönbusch) 1.201

4. SpVgg Ansbach (Xaver-Bertsch-Sportpark) 1.120

5. 1. FC Schweinfurt 05 (Sachs-Stadion) 1.077

6. DJK Vilzing (Manfred-Zollner-Stadion) 945

7. SpVgg Hankofen-Hailing (Maierhofer Bau-Stadion) 886

8. SV Wacker Burghausen (Wacker-Arena) 872

9. TSV Buchbach (SMR-Arena) 781

10. TSV Aubstadt (Schulstadion Aubstadt) 718

11. FC Bayern München II (Grünwalder Stadion) 699

12. VfB Eichstätt (Liqui-Moly-Stadion) 561

13. FC Augsburg II (Rosenaustadion) 398

14. FC Pipinsried (NAT-Arena) 389

15. Türkgücü München (Grünwalder Stadion/Olympiastadion) 356

16. TSV Rain am Lech (Georg-Weber-Stadion) 351

17. FV Illertissen (Vöhlin-Stadion) 340

18. 1. FC Nürnberg II (Trainingsgelände am Valznerweiher) 268

19. SV Heimstetten (Sportpark Heimstetten) 265

20. SpVgg Greuther Fürth II (Sportzentrum "Auf der Tulpe") 258



Mit einem Schnitt von 2.372 Zuschauern führen die Würzburger Kickers das Ranking souverän an. Im Vergleich zu den anderen vier deutschen Regionalligen allerdings nach wie vor bescheidene Zahlen. In der Regionalliga West liegt Alemannia Aachen (9.227 Zuschauer im Schnitt) in der Gunst der Fans vorne. Im Südwesten führen die Offenbacher Kickers (5.999), im Nordosten ist Rot-Weiß Erfurt (5.424) das Maß der Dinge. Im Norden hat der VfB Lübeck (3.399) die Nase vorne.



Das sind bisher die 10 bestbesuchten Spiele der Saison 2022/23 in der Regionalliga Bayern