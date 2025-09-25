»Sehr enttäuscht«: Bernd Reil muss bei Silbersee gehen

Bernd Reil hatte die Mannschaft der SG Silbersee im Sommer 2023 als Trainer übernommen und zwei Mal zum souveränen Kreisliga-Erhalt geführt. Im Gespräch mit FuPa zeigt sich der Eslarner enttäuscht und überrascht über die plötzliche Trennung: „Trotz der positiven Entwicklungen der letzten Jahre erreichte mich am Montag der Anruf des 1. Vorsitzenden, der mir mitteilte, dass meine Trainertätigkeit bei der SG Silbersee nach einer Vorstandssitzung am Sonntagabend mit sofortiger Wirkung beendet sei. In den letzten Wochen hatte ich konstant 14 bis 20 Spieler im Training, und es gab keinerlei negative Rückmeldungen von den Spielern oder dem Verein mir gegenüber. Daher ist es für mich völlig unverständlich, warum dieser Schritt jetzt vollzogen wird. Menschlich bin ich sehr enttäuscht von der Art und Weise, wie sich die Situation entwickelt hat. Denn ein Gespräch im Vorfeld wäre das Mindeste gewesen, was man von Vereinsseite hätte tun können, um mich persönlich auf die Umstände hinzuweisen. Trotz allem wünsche ich der SG Silbersee für die Zukunft alles Gute“, so Reil, der keine lange Pause vom Trainerdasein einplant: „Ich möchte natürlich dem Fußball gerne als Trainer erhalten bleiben und meine Erfahrungen gerne bei einem neuen Verein einbringen. Sollten mich Vereine kontaktieren, bin ich sehr gerne zu Gesprächen ab sofort bereit, da mich das Fußballfieber nach wie vor packt und ich brenne, schnellstens wieder an die Seitenlinie zurückzukehren.“



Vorsitzender Alfred Mauerer erklärt die Hintergründe der Trennung so: „Mannschaftsintern gab es ein paar Unzufriedenheiten, in mehreren bestimmten Bereichen. Daher haben wir seitens der Vorstandschaft die Zusammenarbeit beenden müssen. Uns und mir persönlich tut es leid, dass es so weit geführt hat. Im Allgemeinen waren wir auch zufrieden mit seiner Arbeit. Aber wie der Lauf der Dinge ist, sind manche Sachen eben nicht aufzuhalten. Insgesamt ist es unglücklich gelaufen.“ Mauerer und seine Mitstreiter haben sich auf die Suche nach einem passenden neuen Trainer gemacht. Bis die Suche abgeschlossen ist, leiten zwei Spieler – einer von ihnen ist aktuell verletzt – das Training. Am kommenden Sonntag gastiert die SG Silbersee beim Tabellenzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II.