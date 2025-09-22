»Sehr emotionaler Moment«: Biermeier-Comeback nach 1275(!) Tagen

"Es war ein sehr emotionaler Moment, auch wenn ich nur einen Ballkontakt hatte", schmunzelt der sympathische Lehrer, für den die vergangenen dreieinhalb Jahr eine sehr herausfordernde Zeit war: "Phasenweise ging das richtig an die Psyche. Fußball ist meine große Leidenschaft und wenn man seiner Lieblingsbeschäftigung nicht mehr nachgehen kann, ist das frustrierend. Ich wurde insgesamt fünfmal operiert und lange Zeit konnte mir niemand wirklich helfen", informiert Biermeier, der wohl bei der ersten OP einen bakteriellen Keim ins Knie bekommen hat. Zwischendurch wurde dem bei der SpVgg GW Deggendorf und dem SV Wacker Burghausen ausgebildeten Stürmer das Kreuzband sogar nochmal komplett erneuert. "Ganz optimal ist es immer noch nicht. Das Knie wird immer wieder mal dick. Aber seit einigen Wochen kann ich große Teile des Mannschaftstrainings mitmachen und bin im Normalfall bei zwei Einheiten pro Woche dabei. Allein das Gefühl, gemeinsam mit den Jungs wieder auf dem Rasen und in der Kabine sein zu können, ist unbezahlbar. Das tut richtig gut", schmunzelt Biermeier.









Die sportliche Ambitionen des Routinier sind komplett bodenständig: "Ich war dreieinhalb Jahre komplett raus. Das kann man normalerweise unmöglich aufholen. Daher habe ich aktuell keine großen Erwartungen. Ich hoffe, dass es Schritt für Schritt aufwärts geht und ich ab und zu ein paar Minuten Spielzeit komme. Sollte das funktionieren, wäre ich sehr glücklich. Mir ist allerdings bewusst, dass ich zuletzt nur im Kader war, weil unser Mittelstürmer Patrick Pfisterer gesperrt und Simon Griesbeck verletzt ist." Im Winter nimmt Biermeier seine Ausbildung zur Trainer-B-Lizenz in Angriff. "Das ist etwas, das mich interessiert und ich kann mir gut vorstellen, auf Sicht in diesem Bereich etwas zu machen." Zuvor möchte Tobi Biermeier aber als Spieler noch ein paar schöne Momente genießen und sich vielleicht noch einen ganz besonderen Wunsch erfüllen, den er mit einer Portion Humor verrät: "Eigentlich wollten mein knapp drei Jahre älterer Bruder und ich irgendwann gemeinsam in einer Mannschaft spielen. Soviel Zeit dafür haben wir vermutlich nicht mehr."